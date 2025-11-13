Battisti come Venezi? Se sei in odore di destra niente strada (e niente orchestra…). Cosa c’è dietro il caso Molteni

“La Collina dei ciliegi (1973) fece alzare il livello dei sospetti dei movimenti politici di sinistra nei confronti di Lucio Battisti. Anni difficili: e se quelle braccia tese fossero un richiamo ai saluti romani? Battisti cominciò a essere indicato come un uomo di estrema destra: non cantava pezzi impegnati, non si schierava, non partecipava a feste di piazza o eventi legati a istanze sociali e civili. Era schivo, non dava praticamente più interviste, non andava in tv: era un’entità un po’ oscura, estranea al dibattito del tempo e quindi attaccabile. Molti militanti vivevano una sorta di doppia vita: in pubblico lo sbeffeggiavano, a casa sentivano i suoi dischi…”, scrive Repubblica oggi proprio nel tentativo di spiegare quella strana “opposizione” a Molteno.

Oggi, tra le associazioni locali che hanno protestato col sindaco per la decisione di intitolare una strada a Battisti a Molteno, dove visse per 25 anni, ce ne sono alcune cattoliche, quindi devote ad Aldo Moro, come la Cooperativa Accoglienza e Lavoro Comunità Sorella Amelia, altre più vicine alla sinistra. Sta di fatto che la raccolta firme, che ha superato le 117 sottoscrizioni, i firmatari chiedono l’annullamento della delibera e lamentano la mancanza di un confronto diretto con la comunità prima della decisione.​ Il sindaco, a capo di una giunta civica, tende ad escludere la pista “politica”, ma parla di riconciliazione con la comunità locale.

Mogol, invece, che le parole sa usarle bene, è categorico: “Quelli di Molteno dovrebbero essere orgogliosi di avere una strada intitolata a Lucio Battisti”. Com’è triste Venezia, ma com’è triste anche Molteno.