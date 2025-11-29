Arriva la tredicesima 2025: 42 miliardi nelle tasche degli italiani, un terzo sarà speso in doni di Natale

I dati della Cgia di Mestre

Da lunedì si entra nel mese in cui per molti scatta la tredicesima, ovvero l’accredito della mensilità extra sullo stipendio: è quanto avviene per tutti i lavoratori dipendenti: sia del settore pubblico sia di quello privato. Identico discorso vale per i pensionati. La tredicesima che arriva in questo dicembre 2025 vale ben 42 miliardi di euro.

Dal 1° dicembre infatti – ricorda la CGIA di Mestre – 16,3 milioni di pensionati inizieranno a riceverla, mentre entro Natale sarà corrisposta anche a 19,7 milioni di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Complessivamente, questa mensilità aggiuntiva verrà pagata a 36 milioni di italiani e l’Ufficio Studi della CGIA segnala che la gratifica natalizia non ”premierà” anche l’erario, con un gettito Irpef stimato in 13,8 miliardi di euro. Di conseguenza, al lordo delle imposte, per onorare il pagamento delle tredicesime l’Inps, le Amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati dovranno sostenere un impegno economico complessivo pari a 55,9 miliardi di euro. Il risultato è che, al netto delle imposte, nelle tasche degli italiani arriveranno appunto 42 miliardi di euro.

La CGIA ricorda la novità introdotta quest’anno che riguarda il ”bonus mamme”, erogato a dicembre alle lavoratrici dipendenti o autonome con due o più figli a carico e con un reddito annuo inferiore a 40.000 euro. L’importo, corrisposto una tantum, è pari a 40 euro per ogni mese lavorato nel 2025 e non potrà superare i 480 euro. Inoltre, anche per l’anno in corso è confermata l’erogazione a dicembre di un bonus di quasi 155 euro ai pensionati Inps over 64 con redditi molto bassi.

Visto l’andamento dei consumi delle famiglie registrato nella prima parte dell’anno, l’Ufficio studi della CGIA stima che, rispetto all’anno scorso, l’ammontare complessivo della spesa destinata ai regali di Natale rimanga stabile e pari a circa 10 miliardi. Un importo che rispetto a 10 anni fa è si è comunque ridotto di circa un terzo anche perché molti, approfittando del Black Friday, anticipano verso la fine di novembre l’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero.

Quando arriva la tredicesima 2025

Per chi percepisce un reddito da lavoro subordinato, le tempistiche dell’erogazione della tredicesima non sono uguali per tutti e variano in base al comparto di appartenenza. Sul fronte della pubblica amministrazione, la tredicesima arriva il 15 dicembre 2025, contestualmente alla retribuzione ordinaria del mese. La data rappresenta un’eccezione rispetto al resto dell’anno, poiché le buste paga degli altri mesi vengono liquidate abitualmente il giorno 23.

Nel settore privato, invece, non c’è un solo