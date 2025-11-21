Anziana chiede un posto sul bus, colpita alla testa: il video choc dell’aggressione in Florida

Colpita più volte

Una donna di 70 anni è stata aggredita mentre era sull’autobus da una donna afroamericana nella contea di Broward, in Florida. Ora, secondo la Cbs news, l’ufficio dello sceriffo ha diffuso il video dell’incidente nella speranza che qualcuno possa identificare l’assalitrice. “A un certo punto, la signora seduta ha chiesto alla donna in piedi se poteva darle un po’ di spazio, e questo ha scatenato una discussione”, ha spiegato Carey Codd, portavoce dell’ufficio dello sceriffo di Broward. In seguito, la discussione si è accesa ancor di più e, come si vede dal video, la donna in piedi ha iniziato a colpire l’anziana con una busta della spesa sulla testa più volte. La vittima ha provato a difendersi brandendo il bastone, ma poco dopo la donna si è avventata su di lei, colpendola ripetutamente alla testa.

Aggredisce un’anziana sull’autobus che le aveva chiesto un po’ di spazio

Alla fine, i presenti sono riuscite a separare le due donne. Anche l’autista dell’autobus ha assistito all’incidente ed è riuscito a fermarsi nel isolato 4100 di West Oakland Park Boulevard. Nonostante l’intervento delle persone, la responsabile dell’aggressione è riuscita a fuggire. Per questo motivo, l’ufficio locale dello sceriffo ha rilasciato un numero con cui contattare gli agenti, garantendo una ricompensa a chi aiuterà nelle indagini. “Fortunatamente la vittima non ha riportato ferite gravi ed è stata medicata sul posto”, ha annunciato il portavoce Codd, che non si è risparmiato dal definire l’evento come “ripugnante”. “È qualcosa che non dovrebbe mai accadere in nessuna società – ha concluso -. Ciò che ha fatto questa donna è assolutamente inaccettabile“.