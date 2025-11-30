Anche in Trentino la destra ha scelto una donna: Francesca Gerosa nuovo presidente provinciale di FdI

Il voto del congresso

Francesca Gerosa è la nuova presidente di Fratelli d’Italia del Trentino. Lo ha deciso il congresso provinciale del partito che nella tarda serata di ieri ha concluso lo spoglio dei voti. L’attuale assessore provinciale a istruzione e cultura si è affermata con il 68 per cento con 314 voti, doppiando lo sfidante, l’ex consigliere comunale Cristian Zanetti, che si è fermato a 145 voti (il 32%).

Messaggio a Fugatti: ci sentiranno arrivare

In totale i votanti sono stati 466 su 831 aventi diritto. «Noi lavoriamo fedelmente alla nostra coalizione e al nostro presidente Fugatti e sarà così fino al 2028 ma non ci faremo più mettere i piedi in testa da nessuno. FdI sarà determinante alle elezioni provinciali del 2028: noi ci siamo, siamo tanti e saremo sempre di più. Ci sentiranno arrivare», ha detto la nuova presidente provinciale del partito.

Un messaggio indiretto alla Lega – con cui i rapporti in questi anni sono stati particolarmente dialettici – rilanciato anche dal presidente uscente, Alessandro Iurlarlo: «Le sfide che ci attendono sono decisive: le elezioni politiche e provinciali dell’anno prossimo richiederanno compattezza, disciplina e una visione chiara. Dobbiamo arrivare preparati, uniti e determinati a rafforzare ulteriormente il ruolo di Fratelli d’Italia come pilastro della coalizione di centrodestra in Trentino».

Ambrosi: piena collaborazione con la neo-eletta

Il congresso ha anche eletto i componenti del coordinamento provinciale: Ilaria Goio, Giuseppe Urbani, Giuseppe Lanotte, Marco Zenatti, Giampaolo Ferrari, Paola Depretto, Federico Rosina, Mirella Guarnieri, Francesca Gabos che sono stati indicati da Gerosa. Tundra Friol, Mara Febbraio e Antonio Manara entrano nel direttivo come sostenitori di Christian Zanetti, eletto di diritto come candidato presidente, e Alessia Ambrosi. Quest’ultima ha diramato una nota di “congratulazioni a Francesca Gerosa per l’elezione a presidente del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. “Chi assume un ruolo di guida porta sulle spalle una grande responsabilità: unire, ascoltare e rappresentare tutti, nessuno escluso – ha aggiunto la deputata di FdI -. Ora si apre una fase nuova, che richiede unità, responsabilità e un confronto costante. Con il lavoro trentino e a Roma potremo garantire un collegamento forte e continuo tra territorio e Parlamento, una sinergia stabile capace di valorizzare le istanze dei trentini e rafforzare Fratelli d’Italia in ogni sede istituzionale. Da parte mia ci sarà, come sempre, piena collaborazione e totale lealtà ai valori del partito, per far crescere la nostra comunità e rappresentare al meglio i cittadini trentini. L’interesse del partito viene prima di tutto. E io, come sempre, ci sarò”.

Chi è Francesca Gerosa

È nata a Trento il 3 marzo 1976, dove vive con il marito Alex Voyat, consigliere comunale di FdI a Trento: hanno un figlio e una figlia. Diplomata al Liceo classico Arcivescovile di Trento, si è poi laureata presso l’Ateneo di Trento in Sociologia (indirizzo politico istituzionale) con il Professore Sergio Fabbrini, con la tesi “Condizioni e attori del cambiamento istituzionale: il passaggio dal primo al secondo Statuto di autonomia”. Dal punto di vista professionale, negli ultimi vent’anni si è occupata prevalentemente di attività legate al mondo immobiliare e dell’edilizia, quali mediazione, consulenza e sviluppo.

Francesca Gerosa è stata consigliere comunale di Trento dal 2009 al 2015. Nel triennio 2019/2022 è stata Consigliere di amministrazione in Autostrada del Brennero S.p.A. e in alcune Società del Gruppo. È stata eletta a inizio 2023 nella Giunta nazionale di Federcasa, di cui era già membro del direttivo dal luglio 2021. È anche membro del Consiglio di amministrazione della Difesa Servizi S.p.A..