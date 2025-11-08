Anche a Fondi fuori l’occupante, la casa torna al legittimo proprietario. Meloni: «Norme di buonsenso che danno risultati»

Il Decreto Sicurezza

Le nuove norme sono state applicate per la prima volta anche in provincia di Latina. L'immobile era stato occupato da un pregiudicato

«Norme di buonsenso che cominciano a dare risultati». Giorgia Meloni ha commentato così la notizia dello sgombero di una casa occupata abusivamente a Fondi, in provincia di Latina, avvenuto grazie alle norme del Decreto Sicurezza, che consentono di procedere con rapidità contro le occupazioni illegali. «L’intervento delle Forze dell’ordine a Fondi ha permesso lo sgombero di un immobile occupato abusivamente, riconsegnato al suo legittimo proprietario grazie alla nuova norma voluta dal Governo Meloni. Un segnale chiaro: contro le occupazioni abusive, lo Stato c’è», si legge poi sulle pagine social di FdI.

Fuori l’occupante, la casa torna al legittimo proprietario

Il proprietario aveva affittato la casa per un breve periodo a un pregiudicato della zona, che poi però aveva finito per occuparla abusivamente. Grazie al nuovo reato di occupazione abusiva introdotto con il Decreto Sicurezza è stato possibile avviare un procedimento penale contro l’uomo e, al termine delle indagini, dare seguito al provvedimento di sgombero emesso dal gip del Tribunale di Latina, eseguito dagli agenti del commissariato cittadino.

La prima applicazione del Decreto Sicurezza in provincia di Latina

L’uomo, oltre ad occupare abusivamente la casa da un certo tempo, aveva anche sfidato pubblicamente le istituzioni. In sede di sgombero gli agenti hanno anche accertato che si era allacciato abusivamente alla rete elettrica e sfondato la porta che dava accesso a un secondo appartamento. Lo sgombero ha segnato la prima applicazione in provincia di Latina del Decreto Sicurezza e «rappresenta – ha commentato la Questura in una nota – un importante segnale di fermezza e legalità , confermando l’impegno costante della Procura della Repubblica e della polizia di Stato di Latina nel contrasto ai fenomeni di occupazione abusiva e di degrado urbano, a tutela dei diritti dei cittadini e della sicurezza collettiva».