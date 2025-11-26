All’asta la bottiglia di champagne Dom Perignon risalente al matrimonio tra Carlo d’Inghilterra e Diana Spencer

L'evento del 1981

Una bottiglia di champagne unica nel suo genere, risalente al matrimonio del 1981 tra il futuro re Carlo III (all’epoca principe di Galles) e Lady Diana Spencer, sarà messa in vendita dalla casa d’aste danese Bruun Rasmussen giovedì 11 dicembre. La coppia reale si sposò il 29 luglio 1981, in una cerimonia nella Cattedrale di San Paolo a Londra, seguita da un lussuoso ricevimento a Buckingham Palace.

La Dom Pérignon Vintage 1961 in edizione limitata fu prodotta appositamente per le nozze che catturarono l’attenzione mondiale. Le bottiglie furono sboccate nel 1981 e portano un’etichetta commemorativa del matrimonio. Si stima che la bottiglia di champagne possa raggiungere tra i 67.000 e gli 80.000 euro durante un’asta dal vivo presso la sede di Lyngby della casa d’aste danese, poco fuori Copenaghen.

“Il Dom Pérignon Vintage 1961 è una delle annate più ambite di Dom Pérignon. Questa edizione speciale è stata prodotta in quantità estremamente limitate ed esclusivamente per i festeggiamenti ufficiali e per alcuni ospiti selezionati del matrimonio reale”, ha dichiarato in un comunicato Thomas Rosendahl, responsabile del dipartimento vini di Bruun Rasmussen. “È uno champagne creato per una storica occasione reale, il che lo rende straordinariamente raro. Rappresenta non solo un’annata di Dom Pérignon molto prestigiosa, ma anche un pezzo unico di storia culturale. Ci aspettiamo un forte interesse internazionale sia da parte di collezionisti di vini affermati che di appassionati di memorabilia reali”.

Per il matrimonio di Carlo e Diana, il 29 luglio 1981, fu scelto come champagne ufficiale il Dom Pérignon Vintage 1961, annata che coincideva con l’anno di nascita di Diana Spencer. Oggi una delle magnum originali di quell’occasione è tornata alla ribalta perché messa all’asta come pezzo da collezione, con valutazioni molto elevate.​

Lo champagne al royal wedding di Carlo e Diana

Fonti di settore raccontano che, per il matrimonio, vennero destinate praticamente tutte le ultime bottiglie e magnum disponibili di quella annata, rendendo oggi rarissimi gli esemplari originali legati all’evento. Proprio per questa scarsità, quando una bottiglia o magnum con provenienza documentata dal matrimonio di Carlo e Diana appare in asta, viene trattata come oggetto da collezione storico oltre che enologico, con stime che arrivano a decine di migliaia di euro per le magnum del 1961 collegate in modo certo al royal wedding.

Il matrimonio tra il Principe Carlo e Lady Diana Spencer ebbe luogo il 29 luglio 1981 nella Cattedrale di Saint Paul a Londra, un evento seguito da circa 750 milioni di telespettatori nel mondo. La scelta della cattedrale invece della tradizionale Abbazia di Westminster fu dovuta alla maggiore capienza e alla possibilità di una più lunga processione nelle vie di Londra. Furono invitati circa 3.500 ospiti, e Diana indossò un iconico abito da sposa che rimane tra i più celebri della storia reale.