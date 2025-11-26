Alla manifestazione di Torino contro la violenza sulle donne picchiato un fotografo: il video dell’aggressione

Violenza contro un uomo

Alla manifestazione di Torino contro la violenza sulle donne è avvenuta una brutale aggressione nei confronti di un fotografo che era intervenuto per documentare l’iniziativa organizzato dalle femministe di “Non una di meno”.

Il video dell’aggressione a Torino

La dinamica dell’aggressione alla manifestazione delle femministe di Torino

Un fotografo dell’agenzia La Presse che stava seguendo la manifestazione delle femministe promossa da Non una di meno a Torino nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stato aggredito mentre si trovava alla fermata Marconi della metropolitana.

Un uomo che era insieme alla compagna a bordo del vagone bloccato per una decina di minuti dai manifestanti ha cominciato a inveire contro le donne, poi alla vista del fotografo ha dato in escandescenza e dopo aver scagliato a terra la macchina fotografica rompendola, ha colpito con un pugno il fotografo che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.