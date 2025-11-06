Al via la conferenza programmatica sulle dipendenze con Mattarella e Meloni: il governo in prima linea contro le droghe

Il 7 e 8 novembre a Roma

Nelle due sessioni saranno affrontati i temi principali che riguardano sia la droga che le nuove insidie social. Il plauso di FdI per l'impegno dell'esecutivo

Il governo è impegnato fortemente contro tutte le forme di dipendenza. Il 7-8 novembre al Centro Congressi Auditorium della Tecnica a Roma si terrà la settima conferenza programmatica organizzata dal dipartimento delle politiche contro la droga e le le altre dipendenze.

Presenti Mattarella e Meloni

La sessione d’apertura registrerò la presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Interverranno anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha la delega sulle dipendenze, Ghada Waly, Executive Director United Nations Office on Drugs, i and Crime (UNODC), i presidenti delle due Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.

L’evento si articolerà in due giornate di lavori, con sessioni plenarie e parallele, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, esperti del settore, operatori dei servizi pubblici e privati, ricercatori e organizzazioni della società civile. Tutti i lavori saranno trasmessi anche in streaming sul sito del Dipartimento.

Le sessioni

Le varie sessioni registreranno la presenza di esperti della salute mentale e delle dipendenze, con particolare riferimento alle nuove droghe, ma anche alle insidie del gioco patologico e dei social. Nella due giorni è prevista la presenza dei ministri Antonio Tajani, Eugenia Roccella, Giuseppe Valditara, Andrea Abodi, dei sottosegretari Marcello Gemmato e Andrea Freni. E del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. I lavori vedranno le conclusioni di Alfredo Mantovano.

FdI: “Grande impegno del governo Meloni contro le dipendenze”

“Lo scorso anno 20 milioni di italiani hanno giocato d’azzardo e questo si unisce alle dipendenze da droga e da social. La conferenza programmatica organizzata dal sottosegretario Mantovano è un segnale positivo”. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Mantovano e il viceministro Bellucci stanno facendo un ottimo lavoro – aggiunge Antoniozzi – cosi come lo sta facendo il dipartimento. Mentre il tavolo tecnico con Siracusano e Nicolò lavora in maniera magistrale”.

“È un tema sul quale siamo molto sensibili e per il quale confidiamo in una forte sinergia. Ai ragazzi farei leggere il libro Turchese non meno di sette di Giuseppe Femia, un calabrese che descrive bene il senso della catarsi e del recupero. Sono certo che grazie all’impegno del governo coglieremo gli obiettivi prefissati”, conclude Antoniozzi.