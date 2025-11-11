Voto in Campania
A Fico va la “Paprika” di traverso. Iannone (FdI) lo inchioda: “Il gozzo di lusso è suo, ecco il certificato…”
“Visto che Fico e i suoi non voglio fare chiarezza ai cittadini sul ‘gozzetto di seconda mano’, pubblico io la prova che il gozzo di quasi 10 metri di nome Paprika è di sua proprietà come risulta da pubblico registro”. Carta canta, in questo caso, certificato di proprietà, che conferma quanto il candidato del centrosinistra in Campania cerca a tutti i costi di sminuire. Lo ha incastrato Antonio Iannone, senatore di FdI e responsabile del partito in Campania: da giorni lui e altri esponenti della destra campana chiedevano a Fico di fare chiarezza sulla barca a “cinque stelle” e sul presunto ormeggio abusivo, su cui il senatore Rastrelli ha “interrogato” il ministro della Difesa. Oggi viene fuori che Fico ha una barca di lusso, stimata per un valore fino a 500mila euro, e che forse è imbarazzato dal mostrarla, viste le polemiche di questi giorni sulla destra che farebbe favori ai ricchi…
Nessun reato, se non c’è attracco abusivo, ma che figuraccia quelle mezze smentite sulla barca di lusso dal paladino dell’anti-casta. Ma Iannone pone anche una questione di trasparenza: “Fico da Presidente della Camera dei Deputati dovrebbe sapere che ogni anno si dichiara il proprio stato patrimoniale. E’ sicuro di aver rispettato l’art 4 della legge 5 luglio 1982 n 441? Se lo vada a leggere il Presidente Fico perché non ci sembra che entro 3 mesi dalla cessazione del suo ufficio abbia comunicato che intanto era diventato proprietario di una barca. Dalla documentazione pubblicata dalla Camera dei Deputati non vi è traccia. Fico continua a fare lo gnorri ma questo è un fatto molto grave. Se il Presidente uscente della Camera abbia omesso di comunicare una mutazione del suo stato patrimoniale saremmo al cospetto di una indegnità istituzionale anche pregressa”.