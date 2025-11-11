A Fico va la “Paprika” di traverso. Iannone (FdI) lo inchioda: “Il gozzo di lusso è suo, ecco il certificato…”

Voto in Campania

“Visto che Fico e i suoi non voglio fare chiarezza ai cittadini sul ‘gozzetto di seconda mano’, pubblico io la prova che il gozzo di quasi 10 metri di nome Paprika è di sua proprietà come risulta da pubblico registro”. Carta canta, in questo caso, certificato di proprietà, che conferma quanto il candidato del centrosinistra in Campania cerca a tutti i costi di sminuire. Lo ha incastrato Antonio Iannone, senatore di FdI e responsabile del partito in Campania: da giorni lui e altri esponenti della destra campana chiedevano a Fico di fare chiarezza sulla barca a “cinque stelle” e sul presunto ormeggio abusivo, su cui il senatore Rastrelli ha “interrogato” il ministro della Difesa. Oggi viene fuori che Fico ha una barca di lusso, stimata per un valore fino a 500mila euro, e che forse è imbarazzato dal mostrarla, viste le polemiche di questi giorni sulla destra che farebbe favori ai ricchi…

Nessun reato, se non c’è attracco abusivo, ma che figuraccia quelle mezze smentite sulla barca di lusso dal paladino dell’anti-casta. Ma Iannone pone anche una questione di trasparenza: “Fico da Presidente della Camera dei Deputati dovrebbe sapere che ogni anno si dichiara il proprio stato patrimoniale. E’ sicuro di aver rispettato l’art 4 della legge 5 luglio 1982 n 441? Se lo vada a leggere il Presidente Fico perché non ci sembra che entro 3 mesi dalla cessazione del suo ufficio abbia comunicato che intanto era diventato proprietario di una barca. Dalla documentazione pubblicata dalla Camera dei Deputati non vi è traccia. Fico continua a fare lo gnorri ma questo è un fatto molto grave. Se il Presidente uscente della Camera abbia omesso di comunicare una mutazione del suo stato patrimoniale saremmo al cospetto di una indegnità istituzionale anche pregressa”.

Il gozzo di lusso di Fico e la sinistra in imbarazzo

“Dopo la pretesa di abolire la povertà , Roberto Fico, ex presidente della Camera e oggi candidato governatore della Campania per il Campo Largo, rivendica il diritto al gozzo di cittadinanza. E non solo, ma anche il diritto di godere quantomeno di un ormeggio privilegiato. E meno male che dovevano essere loro, gli esponenti del Movimento Cinque Stelle, a dover mettere fine alla ‘Casta’ ed aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Attendiamo ancora che Fico chiarisca questo abuso a Cinque stelle, così come quello della sua scorta strapagata da tutti gli italiani. E ogni giorno che passa il suo silenzio conferma tutte le opacità e sospetti su questa vicenda”, attacca il senatore Rastrelli. “Qui siamo di fronte al ‘marinaretto d’oro’ del Movimento 5 Stelle, quello che predicava la decrescita felice, ma la pratica solo quando tocca agli altri. Magari Fico vuole aprire anche la Regione Campania come una scatoletta di tonno, ma, giustamente, il tonno va prima pescato. E in questo caso, a giudicare dall’andamento della campagna elettorale, l’amo resta tristemente vuoto…”, dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.