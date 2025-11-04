4 Novembre per la prima volta senza Frecce tricolori. Meloni: onore a chi ha servito la Patria (video)

Le celebrazioni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Altare della Patria ha presieduto le celebrazioni in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Presenti anche la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. Il Capo dello Stato, dopo l’esecuzione dell’inno nazionale deporrà una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto.

Il video delle celebrazioni

È stato invece annullato il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori, che tutti gli anni si svolge in occasione della cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria, da parte delle massime autorità costituzionali. Lo comunica la Difesa.

Meloni: “Onore a chi ha servito l’Italia”

“Nel Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate onoriamo il sacrificio di chi, con coraggio e dedizione, ha difeso la libertà e l’unità della nostra Patria. Il loro esempio vive nei valori che ancora oggi ispirano le donne e gli uomini in uniforme, al servizio della Nazione. Onore a chi ha servito e a chi continua a servire l’Italia con valore, impegno e spirito di sacrificio”. Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

4 novembre: perché è stato annullato il volo delle Frecce tricolori

La decisione è stata assunta per evitare anche la minima interferenza a quanti sono e saranno impegnati nelle attività di messa in sicurezza nell’area di via dei Fori Imperiali dove si trova la Torre dei Conti, che ieri ha subito due crolli, per uno dei quali un operaio è morto. La cerimonia si terrà regolarmente secondo il programma previsto, nel segno del raccoglimento e dell’omaggio ai Caduti. La Difesa esprime inoltre il proprio cordoglio per la morte dell’operaio, Signor Octay Stroici, con sentita vicinanza alla famiglia ed ai colleghi.

Il sorvolo delle Frecce tricolori ha inizio tradizionalmente dal nord della Capitale, attraversando i cieli di Roma, verso il centro della città. L’evento è pensato come un momento di unità nazionale, di riconoscimento del ruolo delle Forze Armate italiane, e di orgoglio per la storia dell’aeronautica. Le Frecce Tricolori, nate nel 1961 e composte da dieci aerei, sono ormai un simbolo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale.

Il presidente Mattarella ricorda i “caduti per l’Italia”

“In questa giornata, un commosso pensiero va a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l’Italia. È un sentimento che richiama soprattutto le giovani generazioni, affinché siano consapevoli della necessità di impegno