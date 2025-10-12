Woody Allen “devastato e sconvolto” dalla morte di Diane Keaton. “Ha scoperto che non siamo eterni…”

Cinema a lutto

La notizia della scomparsa di Diane Keaton ha scosso profondamente Hollywood, generando un’ondata di emozionanti tributi da parte di colleghi, amici e ammiratori. L’attrice, vincitrice dell’Oscar e protagonista di pellicole indimenticabili come ‘Io e Annie’ e ‘Reds’, lascia dietro di sé un’eredità artistica e umana che ha segnato generazioni di spettatori e di professionisti del settore.

Numerose celebrità hanno condiviso il loro dolore e i loro ricordi personali. Bette Midler, amica di lunga data, ha scritto: “Diane era una forza della natura. Elegante, eccentrica, brillante. Ha cambiato il modo in cui le donne venivano rappresentate sullo schermo”.

Woody Allen e il dolore per la morte di Diane Keaton

Woody Allen è “devastato” dalla scomparsa di Diane Keaton. A poche ore dalla notizia della morte dell’attrice, avvenuta l’11 ottobre all’età di 79 anni, una fonte vicina al regista e attore statunitense ha raccontato al magazine “People” lo stato d’animo dell’autore di “Io e Annie“, il film che li ha consacrati come una delle coppie artistiche più iconiche del cinema. “Allen è estremamente sconvolto e addolorato”, ha riferito la fonte. “Non sapeva nulla del suo stato di salute, nessuno sembrava saperlo. La notizia lo ha sorpreso completamente. E lo ha portato a riflettere sulla propria mortalità”.