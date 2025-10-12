Cinema a lutto
Woody Allen “devastato e sconvolto” dalla morte di Diane Keaton. “Ha scoperto che non siamo eterni…”
La notizia della scomparsa di Diane Keaton ha scosso profondamente Hollywood, generando un’ondata di emozionanti tributi da parte di colleghi, amici e ammiratori. L’attrice, vincitrice dell’Oscar e protagonista di pellicole indimenticabili come ‘Io e Annie’ e ‘Reds’, lascia dietro di sé un’eredità artistica e umana che ha segnato generazioni di spettatori e di professionisti del settore.
Numerose celebrità hanno condiviso il loro dolore e i loro ricordi personali. Bette Midler, amica di lunga data, ha scritto: “Diane era una forza della natura. Elegante, eccentrica, brillante. Ha cambiato il modo in cui le donne venivano rappresentate sullo schermo”.
Woody Allen e il dolore per la morte di Diane Keaton
Woody Allen è “devastato” dalla scomparsa di Diane Keaton. A poche ore dalla notizia della morte dell’attrice, avvenuta l’11 ottobre all’età di 79 anni, una fonte vicina al regista e attore statunitense ha raccontato al magazine “People” lo stato d’animo dell’autore di “Io e Annie“, il film che li ha consacrati come una delle coppie artistiche più iconiche del cinema. “Allen è estremamente sconvolto e addolorato”, ha riferito la fonte. “Non sapeva nulla del suo stato di salute, nessuno sembrava saperlo. La notizia lo ha sorpreso completamente. E lo ha portato a riflettere sulla propria mortalità”.