William e Kate pronti ad allontanare il principe Andrea coinvolto nello scandalo Epstein: a breve uscirà il libro di una vittima

Il piano dei principi

Il principe William e Kate Middleton sono preoccupati per la pubblicazione del libro intitolato “Nobody’s Girl”, ossia “La ragazza di nessuno”. Si tratta della biografia postuma di Virginia Giuffre, vittima di Jeffrey Epstein. In particolare, l’editore ha promesso “nuovi dettagli intimi, inquietanti e strazianti” sul periodo trascorso dall’allora minorenne con il finanziere pedofilo e la sua compagna Ghislaine Maxwell, ma anche con il principe Andrea. Alcune fonti hanno riferito a Closer che i futuri sovrani sono uniti nel loro piano per cacciare definitivamente il principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson.

“Questo è il capitolo che William e Kate temevano”, ha raccontato qualcuno alla rivista, sottolineando che “l’umiliazione di rivivere tutto questo sarebbe insopportabile. Vogliono che Andrew esca definitivamente di scena. Dunque, i principi di Galles avrebbero tracciato “quella che i loro collaboratori chiamano in privato la linea definitiva: nessun ruolo reale, nessun finanziamento e nessuna futura apparizione pubblica per Andrew”. Quest’ultima decisione è “la posizione più ferma finora, e potrebbe finalmente bandire definitivamente gli York dalla cerchia ristretta della famiglia reale”.

William e Kate preoccupati per il libro di una vittima di Epstein e del principe Andrea

Giuffre aveva denunciato di essere stata vittima di una tratta per avere rapporti sessuali con Andrea, a Londra, New York e sull’isola privata di Epstein. Le accuse sono diventate descritte dettagliatamente nella sua causa civile del 2021, che si è chiusa senza ammissione di responsabilità. In seguito, il principe di York è stato privato dei suoi titoli reali. Il libro di 400 pagine, che ripercorre le memorie della donna, uscirà il 21 ottobre: sei mesi dopo il tragico suicidio della donna all’età di 41 anni. Il volume includerà anche il racconto di Virginia in prima persona di quegli eventi.