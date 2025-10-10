Vertice su Gaza in Egitto: Trump prepara un summit con i leader europei e arabi

A Sharm el Sheik

Il presidente americano, Donald Trump, ha in programma di tenere un vertice dei leader mondiali su Gaza durante la sua visita in Egitto la prossima settimana. Lo scrive Axios.

Secondo le fonti, il vertice è organizzato dal presidente egiziano Abdul Fattah al-Sisi, che ha già contattato e invitato diversi leader europei e arabi. Si prevede che parteciperanno leader o ministri degli Esteri di Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan e Indonesia. Il vertice, riporta Axios, potrebbe ottenere ulteriore sostegno internazionale per il piano di pace di Trump su Gaza, con accordi ancora da finalizzare sulla governance, la sicurezza e la ricostruzione di Gaza nel dopoguerra. Secondo un funzionario statunitense, al momento non e’ prevista la partecipazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Cessate il fuoco a Gaza: imminente la liberazione degli ostaggi

Gli occhi in Medio Oriente, e non solo, sono puntati sui prossimi decisivi giorni per l’attuazione dell’accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi, nel futuro ci sono ancora diversi punti oscuri che devono essere chiariti. A cominciare proprio dalla liberazione dei rapiti stessi, che rientra nella prima fase dell’intesa. Oltre ai 20 ritenuti vivi, ci sono i corpi degli altri da restituire e la loro localizzazione e’ un punto interrogativo. Hamas ha dichiarato di non conoscere la posizione di nove di loro ed è stato concordato di formare una forza internazionale composta da Israele, Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia che, con l’assistenza della Croce Rossa, cercherà di individuare tutti i resti.

Chi sarà presente nel Consiglio di pace: da Trump a Blair

Nel piano in 20 punti del presidente Usa Donald Trump, si parla di un ‘Consiglio di Pace’ presieduto dallo stesso capo della Casa Bianca, del quale faranno parte diversi membri, ancora da nominare. L’unico nome fatto finora è quello dell’ex primo ministro britannico Tony Blair. Ci si attende che ne faranno parte esponenti di Paese arabi e musulmani, cosi’ come di organizzazioni internazionali, che possano anche contribuire finanziariamente alla ricostruzione.

Una forza panaraba nell’enclave palestinese

Questo organismo internazionale supervisionerà un governo di transizione temporaneo con tecnocrati palestinesi ed esperti internazionali che gestirà la fornitura dei servizi essenziali, in attesa che l’Autorità nazionale palestinese attui le profonde riforme richieste. Accanto a questo, ci dovrebbe essere una forza panaraba da schierare nell’enclave palestinese: si è parlato della partecipazione dell’Indonesia e dell’invio di truppe insieme agli Emirati e ad altri stati, forse anche all’Arabia Saudita. Questa dovrà essere pienamente coordinata con Israele e resta da capire come faranno queste forze armate ad assumersi la responsabilità del territorio e con quali regole di ingaggio.