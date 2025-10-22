Tutti a lezione contro Nordio. L’incredibile circolare del provveditore che invita prof e studenti all’evento dell’Anm

Lo spot alle toghe militanti

Tutti a lezione contro il ministro Carlo Nordio. È successo a Napoli dove la campagna referendaria contro la ‘pericolosa’ riforma della giustizia passa anche per le aule scolastiche sostenuta da alcuni direttori generali dell’Istruzione. Senza vergogna. Il provveditore agli studi di Napoli – come riporta il Dubbio – ha firmato di persona una nota che invita via mail i “dirigenti scolastici/coordinatori esecutivi e didattici delle scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado della Campania” a partecipare all’evento promosso dall’Anm sabato scorso al palazzo di giustizia di Napoli contro la separazione delle carriere.

Napoli, la circolare del provveditore che sponsorizza l’evento dell’Anm

Un vero e proprio spot al sindacato delle toghe da parte del provveditore militante. Se ci fosse qualche dubbio basta notare che Ettore Acerra ha sostanzialmente copiato le parole del comitato del no al referendum sulla separazione delle carriere senza citare la fonte. Come se non bastasse la missiva si conclude con i dettagli organizzativi. “Per eventuali adesioni e per comunicare elenco dei partecipanti (nominativo e data di nascita) – si legge – si potrà utilizzare la seguente mail” quella di Claudio Siragusa”. Trattasi di un magistrato presidente della sezione Anm di Napoli.

La scoperta di Laboccetta: uno spot indecente, a che titolo?

A leggere la mail, scoperta da Amedeo Laboccetta, storico parlamentare di centrodestra e oggi presidente dell’associazione “Polo Sud”, è fin troppo scoperta l’intenzione di sollecitare la claque all’evento dell’Anm contro il governo Meloni. Il provveditore ha invitato le scuole a partecipare all’evento promosso dal distretto campano dell’Associazione nazionale magistrati. Non un confronto a più voci sui temi della giustizia ma una chiamata alle armi contro il Guardasigilli lanciata dall’Anm. Con la consueta partecipazione di testimonial di provata fede progresista. Si sono visti Conchita Sannino, Giovanni Floris, Massimo Giannini, Nicola Gratteri, Fiorella Mannoia, Patrizia Imperato, Viola Ardone e don Luigi Ciotti.

L’inizio della campagna elettorale della sinistra in Campania

Dopo aver sollevato lo scandalo Laboccetta rilancia. “Assurdo che il provveditore di Napoli», dice a Libero, possa aver messo la scuola campana a disposizione del partito dei magistrati. Sono sicuro che Valditara interverrà velocemente. Questa iniziativa segna l’inizio ufficiale della campagna elettorale per le regionali. Credo che di questa vicenda se ne debba occupare anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché è stata lesa la Costituzione”. E ancora: “Inviterò Nordio a Napoli e vorrei organizzare un incontro pubblico nello stesso luogo dove si è tenuto l’evento di sabato oppure a Castel Capuano. Nel salone dei busti dove c’è quello del più grande avvocato penalista italiano, Alfredo De Marsico”.

C’è da chiedersi, aveva detto denunciando la nota del provveditore campano, “a che titolo un funzionario mobiliti dirigenti scolastici e studenti per garantire un successo di pubblico a una manifestazione destinata verosimilmente ad andare deserta, o certamente a non trasformarsi in un’adunata oceanica”.