Trump scatenato contro Greta Thunberg: “Una piantagrane, ha problemi di rabbia” (video). E lei replica

Il presidente Usa Donald Trump si scaglia, dagli schermi tv, contro Greta Thunberg, reduce dalla spedizione flop di Flotilla a Gaza. “Ha un problema di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe consultare un medico. Se la osservate, per essere una ragazza, è davvero arrabbiata”, ha detto nello Studio Ovale. Trump è andato giù duro “Vuoi dire che non le interessa più l’ambiente – ha detto Trump, rispondendo ai giornalisti – Adesso è presa da questo. E’ una piantagrane. Ha problemi di gestione della rabbia. Penso che dovrebbe farsi vedere da un medico”.

Il video dell’attacco di Trump a Greta Thunberg

Greta Thunberg ha rimandato al mittente le accuse del presidente degli Stati Uniti: “Riceverò volentieri tutte le raccomandazioni per trattare questi cosiddetti problemi di gestione della rabbia, poiché, a giudicare dal suo impressionante curriculum, sembra che anche lui ne soffra”, ha ironizzato Thunberg sul suo account Instagram. Greta ha anche ringraziato Trump per le parole “molto lusinghiere” sul suo carattere e la preoccupazione per il suo stato mentale. La giovane attivista svedese era stata espulsa lunedì da Israele insieme a un gruppo di 135 membri della Global Sumud Flotilla con cui aveva cercato di forzare il blocco navale e portare aiuti a Gaza.