“Trump, l’uomo della pace”: Parenzo cambia versione e Cruciani lo stende: “L’avevi definito un golpista (video)

La doppia versione

“Se al posto di Donald Trump ci fosse stata la signora Kamala Harris, molto porbabilmente il Medio Oriente sarebbe sotto il giogo iraniano”. A dirlo non è un sostenitore dei repubblicani americani, ma il conduttore radiofonico e televisivo David Parenzo, che a “La Zanzara” su Radio 24 si è accorto dello sforzo profuso dagli Usa per fermare la guerra tra Israele e Hamas. La reazione del co-conduttore Giuseppe Cruciani non si è fatta attendere: “Ma non ti vergogni? L’avevi definito un golpista”.

In effetti, in passato il conduttore de L’aria che tira su La7 non aveva espresso belle parole su Trump, definendolo “un signore poco lucido. Mi dispiace per gli americani che non sanno in che mani si sono messi”. E ancora: “Lo avete voluto, l’avete votato e vi faccio i miei migliori auguri. Andate a f*lo”. Insomma, espressioni non proprio cortesi verso il presidente Usa, che adesso Parenzo ha definito “l’uomo della libertà”.

David Parenzo elogia Trump, ma prima non gli piaceva

Adesso, come ha detto David Parenzo, Trump è diventato “l’uomo che ha reso possibile la pace“. In sostanza, c’è chi si è ricreduto sulla personalità dell’inquilino della Casa Bianca, anche tra le file della sinistra. Poi il co-conduttore de “La zanzara” ha descritto euforicamente l’arrivo di Trump in Israele, ricordando anche il modo in cui è sceso dall’aereo: una telecronaca che ha dell’incredibile. Ma non solo, perché il giornalista ha spiegato felicemente che il presidente americano ha detto per ben “due volte” che la capitale dello Stato ebraico è Gerusalemme. A spegnere l’entusiasmo ci ha pensato Cruciani, schernendolo ironicamente: “Hai avuto un’erezione”.