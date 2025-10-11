Tredicenne chiede a Chatgpt come uccidere un compagno di classe: fermato dalla polizia della Florida

Il caso limite:

Uno studente di 13 anni è stato arrestato in Florida, a Deland, dopo aver chiesto a Chatgpt “come uccidere il mio amico nel bel mezzo della lezione”. È successo alla fine di settembre nella Southwestern middle school, ma negli Usa il caso è diventato celebre da poco tempo. A segnalare quanto accaduto è stato l’ufficio dell sceriffo di Volusia sui social.

Secondo Euronews, l’allarme sul gesto compiuto dal minore è partito da Gaggie, una piattaforma per la sicurezza scolastica che verifica gli account e i profili degli studenti. Nel corso dell’interrogatorio con gli agenti, il giovane ha affermato di aver “preso in giro” che lo aveva infastidito. A detta sua, si trattava semplicemente di uno “scherzo”, anche se i funzionari non l’hanno presa alla leggera. E così è scattato l’allarme, anche alla luce delle sparatorie che negli ultimi tempi si sono verificate nelle scuole americane.

“Un altro ‘scherzo’ che ha creato un’emergenza scolastica”, ha scritto l’ufficio dello sceriffo sui social dopo aver portato in carcere il 13enne, esortando i genitori “a parlare con i propri figli in modo che non commettano lo stesso errore”. Nonostante l’efficacia nell’individuare rapidamente i comportamenti preoccupanti, il sistema Gaggle è stato criticato per il numero di falsi allarmi. In base alle opinioni di alcuni critici, la piattaforma avrebbe favorito uno “stato di sorveglianza permanente” all’interno degli istituti scolastici, sollevando interrogativi sull’equilibrio tra sicurezza e privacy degli studenti. Comunque sia, secondo People, non sono ancora note le accuse che il 13enne di Deland sta affrontando per il gesto compiuto online.

Il caso e le sparatorie

La violenza nelle scuole americane è un argomento molto delicato, che ha suscitato grande scalpore negli anni. Il caso più eclatante risale al massacro di Columbinehigh school di Littleton, in Colorado, dove il 20 aprile del 1999 due studenti di 17 e 18 anni iniziarono a sparare addosso ai loro compagni di scuola e ai professori. In quel caso 13 persone rimasero uccise e altre 24 furono ferite. Dopo la sparatoria, i due attentatori si suicidarono.