Tre anni di governo, Meloni: “La strada è tracciata, la percorreremo fino alla fine” (video)

Tutti i numeri dei successi

“Tre anni per l’Italia. La strada è tracciata e la percorreremo fino in fondo”. Così sui social la premier Giorgia Meloni, che il 22 ottobre del 2022 giurò da presidente del Consiglio. In occasione del terzo anniversario del suo governo pubblica su Instagram e Facebook un video del suo intervento all’assemblea generale dell’Onu, un mese fa. Quando, citando San Francesco, “il più italiano dei santi”, ricordava che “i combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare. Credo che sia arrivato il tempo di mostrare quel coraggio”.

Meloni: tre anni per l’Italia, la strada è tracciata

Nel filmato scorrono immagini di repertorio con le parole della premier: “La scelta che abbiamo nella nostra mani è semplice lasciare tutto così com’è rifugiarci in ciò che è semplice o dimostrare ai nostri cittadini che non sprecheremo l’occasione storica che questo tempo, con le sue molteplici sfide, ci ha consegnato di costruire un mondo più giusto e più sicuro”.

Nel video le immagini accompagnate dai risultati raggiunti

Le immagini del video sono accompagnate dai risultati raggiunti nel triennio di Palazzo Chigi. Dati e numeri eloquenti. Sul lavoro, la premier Meloni rivendica il “tasso di occupazione al 62,6%, ai massimi da sempre”, e il “tasso di disoccupazione al 6%, il più basso da giugno 2007″. Sulla sicurezza: 37.400 nuove assunzioni per le forze di polizia, +6.101 vigili del fuoco, circa 4.000 sgomberi di case o stabili occupati, oltre 18mila beni confiscati alle mafie e destinati alla collettività – altri dati evidenziati nel video-. Quindi il capito sulla pace fiscale: nel biennio 2023-2024 65 miliardi, recupero record di evasione fiscale. Sanità: stanziamenti record per il fondo sanitario nazionale, +17 miliardi dall’insediamento. E ancora immigrazione clandestina: -29% di sbarchi, +52% di rimpatri nei primi 9 mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2022. Più Italia nel mondo nel 2024: 35 miliardi di investimenti diretti esteri per nuove attività, export 2024 623,5 miliardi, 384,2 miliardi nei primi 7 mesi del 2025”.