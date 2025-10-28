Totti e Spalletti, la “pace nel bicchiere”: arriva la pubblicità che riconcilia i due ex nemici

Per una nota marca di amaro

I due, protagonisti nella Roma, si divisero profondamente il 2016, quando il capitano fu addirittura messo fuori squadra

C’eravamo tanto amati. Poi odiati. E adesso riappacificati. Francesco Totti e Luciano Spalletti irrompono nella televisione con uno spot originale e simpatico, su un famoso amaro, che conferma che i rapporti sono tornati idilliaci. Mentre Lucianone sta per firmare per la Juventus.

Lo spot

I due entrano in un bar saloon style e ordinano da bere. “Io liscio” – dice Spalletti, “Allora io con ghiaccio” replica Totti. “Allora abbiamo rotto il ghiaccio?” – chiede l’ex commissario tecnico azzurro, “Si è squagliato” conclude ridendo l’ex capitano romanista. Un duetto simpatico che si chiude con un sorriso dopo una sorta di accenno di sfida.

L’amore e poi l’odio

Insieme per quasi quattro anni in una Roma fantastica, che sfiorò lo scudetto due volte e conquistò tutta l’Europa per il suo bel gioco, Totti e Spalletti si separarono agli inizi della stagione 2009-2010, quando il tecnico toscano fu esonerato. Secondo Luciano Spalletti Totti non lo difese in quella circostanza, ma l’ex capitano ha sempre smentito questa teoria. Rosella Sensi in quella occasione scelse autonomamente Claudio Ranieri, arrivando peraltro a perdere per sfortuna lo scudetto.

I dissapori del 2016

Spalletti tornerà sulla panchina della Roma il 2016. Totti ha 40 anni, sembra finito. E Luciano lo tiene sempre in panchina. Quando entra, anche per pochi minuti, però, incanta e fa gol. Nasce un forte conflitto. Fino alla decisione, durante una partita, di metterlo fuori squadra. Roma non perdonerà mai al tecnico di Certaldo il trattamento riservato al suo fuoriclasse. Probabilmente dettato dalla volontà della società di porre fine alla carriera del “Pupone”.

Guerra e pace

Da tempo i due hanno chiarito. Forse non saranno più amici come prima ma i dissapori sembrano un ricordo. E adesso la pubblicità che serve a restituire la pace. In fondo, si tratta di due persone che hanno fatto grande una squadra e una grande città. Totti ovviamente ancora di più. E dopo tanto gelo ecco arrivare il riso…amaro.