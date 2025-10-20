Terza edizione degli Italpress Awards alla cena di gala della NIAF a Washington

Da Frulli a Zoppas

Terza edizione degli Italpress Awards a Washington. La cerimonia, che si è svolta nell’ambito del 50mo anniversario della Cena di Gala della NIAF è stata presieduta da Robert Allegrini e presentata da Stefano Vaccara.

Sono stati 10 i vincitori di quest’anno: il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente dell’Enav Pasqualino Monti, quello dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas, il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo, la presidente di Federturismo Marina Lalli, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York Claudio Pagliara, l’amministratore delegato di ADR Aeroporti di Roma Marco Troncone, il presidente della Fiera del Levante Gaetano Frulli, e il Gruppo Menarini rappresentato dal direttore della Comunicazione Valeria Speroni Cardi.

Italpress Awards alle eccellenze del Made in Italy nel mondo

Il premio – istituito dall’agenzia di stampa Italpress, diretta e fondata da Gaspare Borsellino – viene assegnato a personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

Tra i partecipanti di questo appuntamento oltreoceano anche l’assessore all’Urbanistica del Comune di Palermo, Maurizio Carta, che ha presentato la Mostra sul Festino di Santa Rosalia.