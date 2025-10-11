Tajani sente Rubio, l’asse transatlantico allineato per la pace a Gaza: “Lavoriamo insieme per la rapida attuazione del piano Trump”

Diplomazia in movimento

Roma e Washington si muovono in tandem per una soluzione duratura in Medio Oriente. L’Italia pronta con militari e imprese a contribuire alla stabilità e alla ricostruzione di Gaza

Nel riserbo delle cancellerie, una telefonata tra Roma e Washington segna un passaggio decisivo nella crisi mediorientale. Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, ha avuto un lungo colloquio con il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Al centro della conversazione, il cessate il fuoco a Gaza e la prospettiva di dare concreta e rapida attuazione «del Piano di Pace del Presidente Trump», come ha annunciato lo stesso Tajani su X.

Tajani chiama Rubio

«Lavoriamo insieme», ha aggiunto il titolare della Farnesina, annunciano che il Piano «prevede anche un pronto ritorno a casa degli ostaggi». Poi ha scritto: «Mi sono congratulato per l’efficacia dell’azione americana, un grande successo politico e diplomatico».

Cooperazione strategica

Le parole di Tajani delineano la posizione del governo italiano: piena collaborazione con gli Stati Uniti e sostegno a un’intesa che torna oggi al centro del dibattito internazionale. L’obiettivo è chiaro: fine di ogni ostilità e via verso la strada alla ricostruzione.

«Siamo pronti a partecipare con i nostri militari ad una missione di pace e sicurezza, con le nostre imprese a ricostruire Gaza partendo da scuole e ospedali», ha dichiarato ancora il ministro, l’appoggio nostrano anche a livello operativo e umanitario.

L’Italia in prima linea

«Il governo italiano sarà pienamente impegnato al fianco degli Stati Uniti e degli altri partner europei e regionali per contribuire a creare le giuste condizioni di stabilità. L’Italia continuerà nel suo impegno per assistere la popolazione palestinese e lavorerà per garantire la sicurezza di Israele», ha aggiunto Tajani.

Il tono sobrio ma deciso del ministro lascia intravedere una linea di fondo: Roma punta a una pace duratura fondata sulla sicurezza e sulla ricostruzione.