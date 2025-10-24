Supermedia Youtrend, ancora in crescita FdI sopra al 30%. Inesorabile la discesa dei 5Stelle

Sondaggi

Ancora in crescita Fratelli d’Italia che conquista un ulteriore mezzo punto percentuale proprio nei giorni del terzo anniversario dall’insediamento del governo Meloni. Prosegue il calo costante dei 5Stelle di Giuseppe Conte che perdono lo 0,7%. Sono i numeri fotografati da Supermedia Youtrend/Agi che fa un media ponderata dei dati dei sondaggi nazionali dei principali istituti demoscopici sulle intenzioni di voto.

Il partito della premier si conferma sopra il 30%, crescendo di mezzo punto, mentre gli altri partiti di centrodestra sono stabili. Nel campo delle opposizioni, invece, si conferma la flessione per M5s (-0,7% in due settimane), solo parzialmente compensata dalla lieve crescita di Pd e Avs. Anche Azione di Carlo Calenda scende ancora, attestandosi in corrispondenza della soglia del 3%. Dati che confermano l’inefficacia della strategia urlata delle opposizioni contro l’esecutivo e la maggioranza.

Si conferma la flessione dei 5Stelle che si fermano al 12,5%

Nel dettaglio dei singoli voti di lista Fratelli d’Italia si attesta al 30,3 (+0,5) Pd al 22,2 (+0,3) M5S al 12,5 (-0,7). Forza Italia ottiene l’8,9 (-0,1), la Lega è stabile all’8,5, Avs è al 6,4 (+0,2) Azione al 3 (-0,2) Italia Viva 2,5 (+0,1) +Europa 1,7 (-0,2) Noi Moderati 0,9 (-0,2) che non è non rilevato da Demopolis e Tecné. I numeri della coalizione invece vedono il Centrodestra in leggera crescita al 48,7 (+0,2), il centrosinistra al 30,3% e il Terzo polo al 5,5%. (-0,1) I dati indicano lo scostamento rispetto al dato di due settimane fa (9 ottobre 2025)

La ponderazione include i sondaggi dall’8 al 22 ottobre

La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dall’8 al 22 ottobre, è stata effettuata il giorno 23 ottobre. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (15 ottobre), Emg (17 ottobre), Eumetra (16 ottobre), Only Numbers (14 ottobre), Swg (13 e 20 ottobre) e Tecné (10 e 17 ottobre).