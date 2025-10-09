Solidarietà e inclusione: a Gerry Cardinal, patron del Milan, il governo Meloni concede la cittadinanza

iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione», spiega la nota di Palazzo Chigi. Meriti speciali, solidarietà e inclusione. Ieri è arrivata la concessione della cittadinanza italiana a Gerry Cardinale, finanziere americano che col suo fondo RedBird ha rilevato dal 2022 la proprietà del Milan. Lo si apprende dal comunicato finale del Consiglio dei ministri riunitosi nella serata di mercoledì. La delibera per l’iter di cittadinanza è stata proposta dai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio , con il parere favorevole anche del titolare degli Esteri Antonio Tajani . «Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria di AC Milan, ha dato un fortissimo impulso a, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione», spiega la nota di Palazzo Chigi.

Cardinale ha promosso progetti rivolti a giovani detenuti e ragazzi in condizioni di fragilità o a rischio di marginalizzazione, favorendo percorsi di riscatto sociale. Questi impegni sociali gli sono valsi anche il riconoscimento di cittadinanza italiana “per meriti speciali” da parte del governo italiano. Inoltre, Cardinale è coinvolto in filantropia legata all’istruzione superiore, supportando istituzioni come Harvard, Phillips Academy e il programma Rhodes, e ha contribuito a iniziative di sviluppo economico internazionale e empowerment femminile tramite l’organizzazione Water.org. Ha anche ruoli di trustee in enti sanitari e sportivi negli Stati Uniti.