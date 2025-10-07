Sindaca Spd accoltellata in Germania: scatta l’allarme democratico, ma la polizia arresta il figlio adottivo

Nessun movente politico

Nessun movente ideologico dietro l’accoltellamento di Irs Stalzer, sindaca socialista di Herdecke (Nord-Reno Vestfalia), per cui la Germania aveva già iniziato la caccia alle streghe contro gli avversari politici o presunti fanatici di estrema destra.

In realtà, come riporta la Bild, ha portato via il figlio adottivo 15enne della donna. Inizialmente Stalzer è stata ritrovata gravemente ferita nei pressi della sua abitazione. Avrebbe riportato diverse ferite da arma da taglio allo stomaco e alla schiena. Nell’appartamento si trovavano anche il figlio adottivo di 15 anni e la figlia di 17 anni. I figli hanno chiamato il numero di emergenza. La polizia è intervenuta e ha portato via il quindicenne.

Nessun movente politico, fermato il figlio adottivo

Nella volante, al ragazzo sono state messe le manette e gli è stata fatta indossare una tuta per la raccolta delle prove. Secondo gli investigatori, questo solo per evitare che venissero cancellate le tracce. Il ragazzo avrebbe dichiarato alla polizia che sua madre “era stata aggredita per strada da diversi uomini”. Versione probabilmente fasulla, per depistare gli indizi.

Secondo le informazioni della Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stalzer era già stato vittima di violenza domestica quest’estate. Pertanto, si sospetta attualmente un movente personale, piuttosto che politico. Al momento i medici del pronto soccorso stanno lottando per salvare la vita della politica dell’Spd.

Nel suo sito web, Saltzer scrive di aver trascorso «quasi tutta la sua vita» a Herdecke. Alle elezioni locali, ha vinto il ballottaggio contro un candidato della Cdu con il sostegno dei Verdi. La Cdu aveva ricoperto a lungo la carica di sindaco di Herdecke. Stalzer, è membro del consiglio comunale da anni, non solo per la Spd, ma anche per i Verdi. Le sue priorità in campagna elettorale sono state la famiglia, l’edilizia popolare, la sicurezza e una maggiore partecipazione civica. Lavora anche come avvocato.

Rientrato l’allarme del cancelliere Merz

A caldo è intervenuto anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, reagendo molto rapidamente su X alle prime notizie trapelate sull’accoltellamento della sindaca socialdemocratica appena eletta. «Ci giunge notizia di un atto efferato compiuto a Herdecke. È necessario fare rapidamente chiarezza su quanto accaduto. Temiamo per la vita della sindaca designata Iris Stalzer e speriamo in una sua completa guarigione. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari», ha concluso il Kanzler.

«Al momento non siamo in grado di fornire ulteriori dettagli su quello che è successo, ma siamo profondamente colpiti», aveva commentato il capogruppo al Bundestag della Spd Matthias Miersch aprendo una conferenza stampa a Berlino e commentando l’accoltellamento della sindaca di Herdecke, la socialdemocratica Iris Stalzer. Un gesto per Miersch “terribile“. «Siamo vicini a lei con il pensiero e le auguriamo di superare questo terribile evento. Siamo vicini anche alla sua famiglia e auguriamo loro il meglio», ha concluso Miersch.