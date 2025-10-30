Sindaca del Pd offende la Meloni: “E’ una str… ha ragione De Luca”. FdI: “Mancanza di rispetto” (video)

Altro che satira

“Che ne penso della Meloni? Quello che pensa De Luca, che è una str…”. Il bip non nasconde l’offesa, chiaramente ascoltabile nel video de La7. A Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, è polemica per le parole usate dalla sindaca Viviana Cervellino durante un’intervista al programma televisivo “Prova d’Inchiesta” su La7, condotto da Pinuccio. La sindaca, intervenendo in un servizio sulla crisi idrica, ha usato quel termine considerato offensivo nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, scatenando una serie di reazioni da parte di Fratelli d’Italia. Il termine era stato già usato in passato dal governatore della Campania De Luca che la Cervellino ha richiamato nella sua dichiarazione.

La sindaca del Pd fa satira con un insulto alla Meloni

Il senatore Gianni Rosa ha parlato di “insulti personali, gratuiti e volgari” e ha chiesto scuse immediate: “Un sindaco non può usare certi toni, rappresenta la comunità e deve rispettare le istituzioni”. Stessa linea anche per il capogruppo regionale FdI Michele Napoli, che ha aggiunto: “La critica è democrazia, l’insulto è debolezza. Chiediamo un impegno a rispettare il decoro istituzionale”.

A rincarare la dose ci hanno pensato anche Vincenzo Claps, presidente provinciale di FdI Potenza, e Ilaria Nitti, coordinatrice cittadina del partito a Genzano. In una nota hanno definito “inaccettabili” le parole della sindaca. Per Cervellino, che ha replicato a Rosa, “che un senatore si occupi di un programma di satira è la fotografia del vuoto cosmico della destra lucana”.

La Consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi, condanna fermamente l’espressione usata dalla sindaca di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino, nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il termine offensivo usato dalla sindaca Cervellino, anche se non espresso in un contesto di tipo sessista, è certamente fuori luogo, profondamente irrispettoso e non contestualizzato, rivolto esclusivamente alla persona del capo di governo, peraltro parafrasando il presidente della Campania De Luca. Una donna che fa politica sa quanto è difficile muoversi e lavorare in un mondo a prevalenza maschile. Sa anche come sia pieno di ostacoli il cammino per le donne che si battono per affermare una propria identità slegata dai modelli maschili, il valore delle proprie idee e di se stesse come persone.

Trovo ancora più offensivo e grave che il termine sia stato usato anche in riferimento alla globalità degli elettori della Meloni. Come sindaca, dovrebbe essere rispettosa delle istituzioni che rappresenta”.

L’insulto dal minuto 15