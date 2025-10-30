Sfregio a Milano, panni stesi sul sagrato del Duomo: la denuncia della Sardone chiama in causa Sala e i buonisti (silenti)

L'ultimo scempio

Un "degrado inaccettabile", quello che va in scena all'ombra della Madonnina, che la diffusione di una foto sui social, che mostra un immigrato egiziano stendere il bucato davanti il portone della cattedrale cittadina, eleva all'ennesima potenza, alimentando indignazione e recriminazioni sulla giunta Sala che l'esponente della Lega richiama su "lassismo e disinteresse"

La denuncia sulle pagine social di Silvia Sardone comincia così: «Circola in rete questa foto di estremo degrado in Piazza Duomo: panni stesi sul simbolo di Milano. Il 21enne egiziano dopo essere stato fermato è andato su tutte le furie e ha minacciato i “ghisa”. È stato denunciato»…

Panni stesi sul Duomo di Milano: l’ultimo scempio

Le immagini sono eloquenti e la denuncia della consigliera regionale e europarlamentare della Lega Silvia Sardone colpisce nel segno: il sagrato del Duomo di Milano, simbolo della cristianità e vanto architettonico della città, è diventato (suo malgrado) il teatro urbano di un degrado inaccettabile. Sì, perché panni stesi ad asciugare all’ombra della Madonnina, non esprimono solo un gesto che denuncia trascuratezza. Ma rappresentano un vero e proprio sfregio al decoro e, come sottolinea la Sardone stessa, alla nostra identità. In un centro cittadino sempre più ostaggio di senzatetto e sbandati, la foto evidenzia l’ennesimo fallimento della giunta Sala e del Pd.

La denuncia social (e politica) di Silvia Sardone

Tanto che, il buonismo e il lassismo denunciati dall’esponente del Carroccio hanno portato Milano a un punto di non ritorno, dove – a detta di molti residenti peraltro, non solo della denunciante istituzionale – lo “scempio” nel cuore della metropoli sembra tollerato dai buonisti a oltranza e nel totale disinteresse di chi dovrebbe garantire ordine e rispetto.

Panni stesi sul Duomo di Milano, uno sfregio “inaccettabile”

«Le immagini che circolano in rete in queste ore danno la misura del punto di non ritorno al quale siamo purtroppo arrivati per colpa del buonismo e del lassismo della sinistra. Uno sbandato, presumibilmente straniero, si permette di stendere panni ad asciugare direttamente sul sagrato del Duomo: uno sfregio inaccettabile alla nostra cristianità. Il sindaco Sala, il Pd e tutti i loro compagni diranno qualcosa? Condanneranno questo scempio? Non hanno nulla da dire sul degrado indecente anche nel centro di Milano dove sono tantissimi i senzatetto e gli sbandati, moltissimi immigrati? Milano è allo sbando nel totale disinteresse della giunta Pd».

Una nota, quella diramata da Silvia Sardone sulla foto di Piazza Duomo che circola in rete, che lascia aperti interrogativi a cui è sempre più urgente dare risposta. E invece, a fronte di tante e tali sollecitazioni, la replica sprofonda nel silenzio di Palazzo Marino, che fingendo tolleranza, ostenta indifferenza…