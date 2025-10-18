Schlein va all’estero e offende il suo Paese: “Con la destra la democrazia è a rischio”. Meloni:” Puro delirio, vergogna”

L'ennesimo autogol

Ad Amsterdam la segretaria del Pd dipinge un Paese che non esiste, dando un'immagine completamente falsa di una Nazione apprezzata in tutto il mondo e saldamente democratica

Elly Schlein ci ricasca. Va all’estero e non resiste all’impulso di diffamare il suo Paese, l’Italia, dipingendolo come un luogo nel quale la democrazia e la libertà sono a rischio. Una cosa assai grave, che dimostra la mancanza di senso dello Stato da parte della segretaria nazionale del Pd. E che ha fatto registrare la dura risposta di Giorgia Meloni.

Le parole pronunciate ad Amsterdam

Intervenendo al congresso del Pse ad Amsterdam, la segretaria del Pd ha usato parole molto forti contro Giorgia Meloni e l’Italia: ” La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo”, ha detto Schlein. Che ha poi tirato in ballo la vicenda di Sigfrido Ranucci, il giornalista di Report vittima di un grave attentato con la bomba, fortunatamente senza conseguenze, fatta scoppiare dinanzi casa sua: ” In questo clima di odio, voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei più noti giornalisti d’inchiesta italiani, Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua”.

“Clima di odio, smantellano la sanità pubblica”

Schlein parlando del governo Meloni ha aggiunto ancora: “Qual è la situazione nel mio Paese, dove – come sapete – c’è un governo di estrema destra guidato da Giorgia Meloni? È molto semplice: stanno smantellando il sistema sanitario pubblico. Sei milioni di italiani rinunciano ad andare in ospedale perché non possono permetterselo. Allo stesso tempo, stanno tagliando l’istruzione pubblica, avendo cancellato 6.000 insegnanti lo scorso anno. E, inoltre, abbiamo visto che stanno bloccando la nostra proposta di introdurre un salario minimo, in uno dei Paesi europei con i salari più bassi e peggiori dell’intera Unione Europea”.

Meloni: “Un delirio, vergognati”

Secca e forte la risposta di Giorgia Meloni alle parole di Schlein:” Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare”, scrive la premier.

FdI: “Diffama l’Italia, che è apprezzata in tutto il mondo “

Pronta la replica di Fratelli d’Italia, con il vicecapogruppo alla Camera, Alfredo Antoniozzi: “Elly Schlein interviene al congresso del Pse all’estero e dipinge un’Italia che non esiste. Dice che governa l’estrema destra e non è vero, dice che la democrazia è a rischio. Dimostra di non essere una leader credibile. Perché fare opposizione non significa dipingere un Paese che non esiste. L’Italia è apprezzata in tutto il mondo grazie a Giorgia Meloni. Ed è un Paese liberale e democratico”.

Le bugie e il mancato pudore

Schlein mente sapendo di mentire quando afferma che il governo Meloni smantella la sanità pubblica per la quale anche quest’anno c’è un incremento di oltre 2 milioni di euro al SSN. Ma soprattutto dimostra di privilegiare la propaganda sterile agli interessi nazionali. In Italia non governa l’estrema destra, ma una destra liberale e democratica. Il clima di odio lo hanno diffuso quelli che quotidianamente hanno tirato in ballo il governo e il centrodestra inutilmente, che hanno manifestato per Gaza inneggiando ad Hamas e al 7 ottobre. E una leader responsabile, cosa che Schlein non è, fa opposizione non mettendo benzina sul fuoco.