Piazza piena per il popolo Pro Pal? No, la foto di “Repubblica” è di una protesta anti-Renzi del 2014

Fake news

Cosa non si fa per dimostrare che il popolo di sinistra è numeroso, festante e colorato? Anche utilizzare una foto vecchia di dieci anni che non è stata scattata ieri al corteo Pro Pal di Roma, segnato anche da scontri e atti di teppismo. La denuncia sulla foto-fake arriva da un ex fotografo di “Repubblica“.

“La fotografia che vedete grande nella pagina non è una foto scattata ieri alla manifestazione per la Palestina ma una foto scattata durante una manifestazione della CGIL in piazza San Giovanni… La foto è a pagina 6 di Repubblica di oggi.. Lo notate dai palloncini rossi, dai gazebo montati sulla sinistra, dalla mancanza di bandiere palestinesi. Ecco, quando dico che in Italia il fotogiornalismo è morto questo ne è un esempio”. Le parole, rilasciate sui social, del fotogiornalista Alessandro Serrano, svelano una “fake foto” pubblicata oggi da “Repubblica” per dimostrare che ieri la piazza Pro Pal e Pro Flotilla era piena, entusiasta e non aggressiva, neanche negli striscioni. Quella foto, però, che pubblichiamo in alto, mostrava piazza San Giovanni il 25 ottobre del 2014, quando in piazza erano scesi i sindacati contro il governo Renzi e il Jobs Act. “Non è la manifestazione di ieri, ma un vecchio corteo sindacale”, scrive Fotia, che con Repubblica ha collaborato per quindici anni. “Quando dico che in Italia il fotogiornalismo è morto, questo ne è un esempio”, conclude il fotografo.

Il video della manifestazione di ottobre 2014 da cui è stata tratta la foto di “Repubblica”