Piantedosi alla sinistra: “Fui io stesso a decidere la scorta per Ranucci. Offensivo adombrare responsabilità del governo”

L'informativa

Offensivo il solo adombrarlo. “Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del Governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha esordito nell’informativa alla Camera sull’attentato nei confronti del giornalista. Un’informativa ricca di riferimenti e dati enunciati, non prima i avere espresso massima solidarietà al giornalista di Report e a i suoi familiari. Il Viminale onitora costantemente gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti. “Anche per il tramite del Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni al riguardo, da me personalmente presieduto. E che sta per essere riconvocato ai primi di novembre”.

Ranucci, Piantedosi: “Offensivo adombrare responsabilità del governo”

L’ultima riunione del Centro di coordinamento si è svolta il 25 marzo e “in tale occasione, il Centro ha analizzato i dati aggiornati sugli episodi di minacce e intimidazioni ai danni dei giornalisti. Ed ha messo in evidenza la necessità di potenziare le misure di protezione e di promuovere una maggiore cooperazione tra istituzioni e organi di informazione”. Il Viminale ha potenziato ogni contromisura: “E anche recentemente, a seguito del gravissimo atto intimidatorio del 16 ottobre, ho immediatamente dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a protezione del giornalista. Pertanto, è stato innalzato il livello di sicurezza rimodulando il dispositivo tutorio dal quarto al terzo livello, rappresentato da ‘tutela su auto specializzata’ – prosegue il ministro -. Oltre a tale misura, la Questura di Roma ha ampliato i target sensibili, ossia le aree abitualmente frequentate dal giornalista, presso le quali è stato attivato un dispositivo di vigilanza generica radiocollegata”.

Merita di essere sottolineato che le competenti articolazioni del ministero dell’interno sono impegnate, da tempo, nei servizi di protezione e tutela di Sigfrido Ranucci: proprio in ragione dell’esposizione a rischio derivante dalla sua attività di giornalista d’inchiesta. Infatti, a partire dal 2020, il giornalista ha effettuato alcune segnalazioni relative ad atti intimidatori, di diversa natura e per lo più consistenti in missive e messaggi minatori anche via web”. “Più di recente, il 9 luglio 2024, il personale addetto alla scorta ha rinvenuto due proiettili inesplosi all’interno di una siepe nei pressi del muro di cinta della sua abitazione – continua -. Tutti gli episodi segnalati sono stati puntualmente comunicati alla autorità giudiziaria”.

Piantedosi: “Nel 2021 picco di intimidazioni ai giornalisti”

Anche guardando i dati dal punto di vista della matrice, “emerge che, nel periodo 2020-2024, il maggior numero di atti intimidatori a sfondo socio-politico si è verificato nel 2021 con 113 episodi, a fronte dei 40 del 2023, anche in questo caso, l’anno con il calo più marcato – continua Piantedosi – Infine, circa le concrete modalità di realizzazione delle minacce, quella statisticamente più ricorrente proviene dal web, includendovi naturalmente le piattaforme ‘social'”.

“Questa forma di atto intimidatorio è in crescita e nel solo primo semestre dell’anno in corso, su 81 casi totali, 31 sono state le minacce via web, mentre il dato complessivo riferito al 2023 e al 2022 non supera i 30 casi per ciascun anno. Degno di nota, per la sua gravità, è il dato sulle minacce perpetrate mediante aggressione fisica: anche qui abbiamo registrato un picco nel 2021 con 41 casi, ma, da allora, tale modalità mostra una tendenza alla riduzione – aggiunge – Nel primo semestre dell’anno in corso, la modalità più utilizzata risulta essere stata quella delle scritte minatorie o ingiuriose, corrispondenti al 22 per cento del totale. Ulteriori condotte minatorie sono le minacce verbali e il danneggiamento di beni di proprietà dei giornalisti, che, sommate, sfiorano il 20 per cento del totale”.