Piano di pace per Gaza, il Papa ci crede: “Hamas liberi gli ostaggi”. Giovedì a Parigi vertice Ue-arabi

Le possibile svolta

“Continuo ad essere addolorato per l’Immane sofferenza patita dal popolo palestinese a Gaza. Nelle ultime ore nella drammatica situazione del Medio Oriente si stanno compiendo alcuni significativi passi in avanti nelle trattative di pace che auspico possano raggiungere al più presto i risultati sperati”. E’ l’auspicio del Papa espresso oggi nel corso dell’Angelus. Quindi il nuovo appello: “Chiedo a tutti i Responsabili di impegnarsi su questa strada, di cessare il fuoco e di liberare gli ostaggi mentre esorto a restare uniti nella preghiera affinché gli sforzi in corso possano mettere fine alla guerra e condurci verso una pace giusta e duratura “.

Giovedì un vertice a Parigi sul piano di pace per Gaza

Una riunione per coordinare le posizioni e contribuire in modo efficace all’attuazione del piano Trump. E’ questa la ragione per cui il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha convocato un incontro giovedì a Parigi, al quale parteciperanno in presenza i colleghi di Italia, Germania e Regno Unito (il cosiddetto E4), collegati con i capi delle diplomazie del Quintetto arabo (Arabia Saudita, Egitto, Emirati, Giordania e Qatar.

“Noi siamo pronti a partecipare a un processo politico post-guerra per la ricostruzione e riunificazione della Palestina, con la possibilità di schierare eventualmente nostri militari”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando la sua presenza e l’impegno dell’Italia, mentre intanto iniziano i negoziati tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi.