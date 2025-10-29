Paura a Luxor, nave da crociera va a fuoco sul Nilo: a bordo c’erano 80 italiani (video)

La Farnesina rassicura

Risultano tutti in buono stato di salute gli italiani che si trovavano a bordo della nave da crociera andata a fuoco nella serata di ieri sul Nilo, nei pressi di Luxor. Lo ha comunicato la Farnesina, che ha immediatamente attivato l’ambasciata al Cairo, che a sua volta si è messa fin da subito in contatto con le autorità egiziane e con il console onorario a Luxor per verificare le condizioni degli italiani, circa 80. Tre membri dell’equipaggio, invece, risultano feriti.

Nave da crociera a fuoco sul Nilo: in salvo gli 80 italiani

Dopo la prima assistenza offerta nella serata di ieri, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos, il Console d’Italia al Cairo stamattina incontrerà i nostri connazionali, offrendo la possibilità di tornare anticipatamente a casa per coloro che non vorranno continuare la crociera. Dopo l’incendio gli italiani sono stati accolti su due imbarcazioni: la Tower Prestige e della SunTimes.

Le cause dell’incendio

L’incendio a bordo della nave è esploso verso le 19. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sviluppato nelle cucine, nei ponti più bassi. I media egiziani riferiscono invece di un probabile cortocircuito nella zona bar. Alcuni video postati sui social mostrano una situazione drammatica. Le persone evacuato sono state complessivamente 220.

Le operazioni di soccorso

Il Tour operator Corsini Travel, una delle compagnie che ha assistito i passeggeri a bordo della nave, ha riferito all’Adnkronos che «lo staff della nave ha attivato immediatamente l’allarme e hanno cominciato a portare i passeggeri sul ponte più alto. Nel frattempo la nave è stata portata verso la riva, per permettere lo sbarco. Inoltre hanno usato le uscite di emergenza per segnalare alle altre imbarcazioni di tenersi lontane».

L’intervento della Farnesina

Anche il tour operator ha confermato che gli italiani non hanno avuto conseguenze gravi, al netto del disagio di aver perso i loro beni, rispetto ai quali il tour operator ha annunciato che proverà a recuperare il recuperabile, e i documenti. Anche su questo aspetto la Farnesina è già attiva: «L’Ambasciata italiana ci ha chiesto una lista dei passeggeri per fornire loro dei nuovi documenti. Tutte le persone sono adesso a bordo di un’altra nave, per continuare il viaggio. Abbiamo fornito loro anche assistenza medica per un controllo, e stiamo dando loro tutto il supporto, anche morale, possibile. È stato un momento difficile che spero nessuno viva nuovamente. Domani quando sorgerà il sole torneremo sulla Empress per vedere cosa possiamo recuperare: abbigliamento, documenti, e tutto il possibile da restituire ai passeggeri”.