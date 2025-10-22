Orrore a Milano, donna accoltellata al volto: i soccorritori la trovano sanguinante in strada. Gravissima. Si cerca l’ex marito

Una maschera di sangue

Ancora un caso di aggressione feroce a una donna. Al momento i sospetti degli inquirenti si concentrano sull'ex marito della 55enne, visto allontanarsi in scooter nei pressi dell'abitazione della vittima

Ancora sangue, una maschera di sangue; ancora una donna vittima della ferocia maschile che non conosce tetto, né legge. L’ultima tragedia arriva da Milano, dove una donna di 55 anni è stata soccorsa in condizioni gravissime in Via Giuseppina Grassini a Bruzzano, nella zona nord della città. Le notizie arrivano col contagocce. E la vicenda è al momento in fase di definizione e aggiornamento. Quello che trapela, al momento, è quanto riportano il Corriere della sera e il sito locale di Milano Today, che danno conto di una donna con il viso sanguinante e diverse ferite – molte delle quali all’altezza del volto –. Tagli provocati probabilmente da un coltello con cui l’aggressore avrebbe infierito sulla vittima, con diversi fendenti.

Milano, sangue in strada: accoltellata al volto e ferita gravemente una 55enne

Poi, il dato più agghiacciante: la 55enne aggredita (forse) in strada, raggiunta dagli agenti della polizia locale che hanno l’allarme ai soccorritori, trasportata dal 118 in codice rosso al Niguarda, èsarebbe in pericolo di vita. Non solo. Perché la ricostruzione della vicenda potrebbe essere ancora più drammatica di quanto già evidenziato. Sì, perché secondo quanto riporta il quotidiano di Via Solferino, il fatto che la vittima sia stata trovata sanguinante in strada, potrebbe non voler dire automaticamente che l’aggressione sia avvenuta a cielo aperto. La 55enne, infatti, che secondo quanto appurato abiterebbe nelle vicinanze della via in cui è stata trovata e soccorsa, potrebbe anche essere stata accoltellata in casa. Quindi, in un secondo momento, potrebbe essere scesa in strada per chiedere aiuto…

I sospetti sull’ex marito

Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno cercando di ricostruire dinamica e tempistica dell’aggressione. Gli inquirenti, nel frattempo, sono al lavoro anche per rintracciare l’ex marito della donna. Il quale sarebbe stato visto allontanarsi in scooter dopo l’aggressione… pochi minuti prima delle 10.