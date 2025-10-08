Odifreddi a l’Aria che tira difende Hamas e gela Parenzo: “È un’ala estrema della resistenza palestinese. Anche Mandela…” (video)

Cattivi maestri

C’era da aspettarselo. Il matematico ateo coccolato dalla sinistra Piergiorgio Odifreddi non smentisce il suo tifo per l’Intifada lasciando di stucco David Parenzo. “Credo che Hamas si possa considerare un’ala estrema della resistenza palestinese nei confronti dell’occupazione israeliana. La resistenza si è sempre fatta in maniera armata”. Così dai microfoni de L‘aria che tira su La7 commentando lo striscione choc apparso al corteo pro Pal a Roma che inneggiava alla mattanza del 7 aprile. Parole come pietre che rimbalzano dalla tv ai social scatenando una bufera. Sullo schermo scorrono le immagini dello striscione che recitava “7 ottobre: giornata della resistenza palestinese” e Odifreddi si lancia nella difesa dei terroristi. Hamas, dice, “è un’espressione dei palestinesi che l’hanno votata. Basta vedere come li osannano”, aggiunge. “Se lei mi dice che lo striscione è legittimo…”, dice Parenzo allargando le braccia sconsolato mentre in studio la temperatura si fa bollente e gli ospiti trasecolano.

Odifreddi difende Hamas: è un’ala della resistenza palestinese

Lo scienziato, che alle scorse europee si è candidato con la lista di Michele Santoro, prosegue con la sua crociata pro Intifada. “Un paese che è occupato ha diritto alla resistenza armata o no? Anche Nelson Mandela era stato accusato di terrorismo, ed è stato condannato all’ergastolo, ha fatto 27 anni ai lavori forzati. Perché lo si considerava un terrorista? Lui diceva perché siamo arrivati in Sudafrica alla lotta armata. Perché tutte le azioni pacifiche di resistenza civile non hanno mai portato dei frutti”, aggiunge Odifreddi. E ancora: “Israele non è un paese democratico, è uno stato di polizia, ci sono campi di concentramento. Io non sono a favore di azioni violente, non sono a favore di quello che ha fatto Hamas e di quello che ha fatto Israele: la mia posizione è molto diversa rispetto alla vostra”. Maria Teresa Meli del Corriere della Sera, tra gli ospiti a L’aria che tira, sbotta. Chiede spiegazioni, quasi ad augurarsi di aver sentito mai. “Ma lei sta giustificando un’orrenda mattanza, si deve vergognare!”.