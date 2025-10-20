Novara, tre giovani investiti da un treno: un morto e due feriti. Salvini: “Addolorato”. Chiesta una relazione dettagliata dell’accaduto

Grave incidente

Un morto e due feriti, uno in codice rosso e uno in codice giallo. E’ il bilancio di un grave incidente che si è verificato oggi 20 ottobre alla stazione ferroviaria di Trecate, nel novarese. A quanto si apprende dalle prime informazioni si tratterebbe di tre giovani intorno ai 20 anni di origine straniera che, secondo una prima ricostruzione, avrebbero attraversato i binari e sarebbero stati investiti da un treno partito da Torino e diretto a Milano. Sul posto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria è interrotta in entrambe le direzioni.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini “è profondamente addolorato per la tragedia che si è consumata in provincia di Novara dove un treno ha travolto tre persone che – dalle prime informazioni – si trovavano sui binari senza autorizzazione”. Salvini, si legge in una nota, “ha chiesto una relazione dettagliata sull’accaduto ed esprime massima vicinanza alle famiglie coinvolte”.

L’incidente è avvenuto verso le 18,20 di oggi 20 ottobre: il convoglio proveniente da Torino era atteso a Milano alle 18,49; ora è fermo sulla linea aspettando i soccorsi e le autorità competenti per svolgere gli accertamenti. La circolazione ferroviaria è stata interrotta. La polizia sta cercando di identificare i ragazzi ma al momento non ha trovato i loro documenti, che potrebbero mancare o essersi persi nell’impatto con il convoglio. Non ci sarebbero testimoni dell’accaduto perché gli altri passeggeri scesi nella stazione al momento dell’incidente si

trovavano già nel sottopasso. La stazione di Trecate, cittadina di poco più di ventimila abitanti e la seconda più popolosa della provincia dopo Novara, ha infatti due soli binari e un sottopasso.