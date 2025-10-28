Musk lancia l’anti-Wikipedia: si chiama Grokipedia e promette di dire «tutta la verità e nient’altro che la verità»

Il nuovo sito open source

Il patron di Tesla e SpaceX ritiene che la nota enciclopedia online sia troppo orientata a sinistra e che serva uno strumento libero dalle influenze politiche

Elon Musk ha lanciato una nuova enciclopedia online chiamata “Grokipedia”, attraverso la sua azienda xAi. Il motivo? Secondo lui Wikipedia è troppo di parte, in particolare è orientata verso sinistra. La versione 0.1, che è disponibile da lunedì sera, conteneva già più di 885.000 definizioni rispetto agli oltre 7 milioni in inglese di Wikipedia. In un messaggio pubblicato su X, Musk ha garantito l’arrivo imminente della versione 1.0 che sarebbe “dieci volte migliore” della 0.1, che a sua volta è già “migliore di Wikipedia, a mio parere”. Una settimana fa, il businessman sudafricano naturalizzato statunitense aveva scelto di posticipare di qualche giorno l’uscita di Grokipedia, annunciata a fine settembre. Si tratta di un ritardo giustificato dalla necessità di svolgere “ulteriore lavoro per eliminare la propaganda”.

Come lui, molti altri repubblicani criticano da anni l’enciclopedia online per antonomasia. Nel 2024, il patron di Tesla e SpaceX aveva accusato Wikipedia di essere “controllata da attivisti di estrema sinistra” e aveva invitato le persone a smettere di donare alla piattaforma. “L’obiettivo di Grok e di Grokipedia è la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità”, ha spiegato Musk, per poi evidenziare che il nuovo sito è open source e quindi “chiunque può usarlo per qualsiasi cosa, gratuitamente”.

Nella biografia del tycoon su Grokipedia c’è scritto che “ha influenzato il dibattito pubblico” su diversi argomenti e questo gli è valso “critiche da parte dei media mainstream il che testimonia della loro copertura di sinistra”. Per quanto riguarda il movimento per i diritti civili “Black Lives Matter”, la nuova enciclopedia ha scritto che ha “mobilitato milioni di persone, ma queste proteste hanno portato a sommosse, le più costose nella storia delle assicurazioni contro i danni alla proprietà, oltre a 25 morti e a un rapido declino urbano nelle aree colpite”.