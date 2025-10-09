Morte di Paolo Sottocorona, la furia di Mentana contro i No Vax: “Vergogna, sciacalli, ignoranti!” (video)

Vergogna sui social

“Vergogna, sciacalli, ignoranti!”. Ciò che oggi è apparso sui social ha mandato su tutte le furie Enrico Mentana, all’indomani della dolorosissima scomparsa del meteorologo Paolo Sottocorona, conduttore de “La7“. I No Vax hanno attribuito la scomparsa di Sottocorona al vaccino contro il Covid, come abitualmente fanno ogni qualvolta un personaggio noto si spegne. “Eccone un altro”, si legge su un profilo che vuole collegare la morte del 77enne metereologo all’inoculazione del vaccino.

Sottocorona e l’ira di Mentana contro i No Vax

Dura la reazione di Mentana. Che posta la frase incriminata e chiama in causa anche Elon Musk, che ha la proprietà di X, dove il post è apparso: “Caro Elon Musk, sei davvero orgoglioso di avere sul tuo X simili avvoltoi spregevoli e gonfi di disumana ignoranza?”. In precedenza Mentana aveva dedicato alcune righe di ricordo al suo amico scomparso. “Così era Paolo Sottocorona quando lo conobbi quasi 40 anni fa in Rai”, ha scritto a corredo di una foto di Paolo, “Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, subito prima delle 8, con le sue carte satellitari e poi le foto inviate dai telespettat ori. Un abbraccio alla sua Dora e ai suoi cari”. Poi una promessa che commuove: “La sua scrivania qui al tg resterà sua”.

