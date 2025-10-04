“Militanti di Pd e Cgil ci hanno insultato e lanciato uova contro la sede”: la denuncia di Pro vita (video)

Ennesimo atto vandalico

«Un gruppo di militanti Pd e Cgil, diretto alla manifestazione pro-Pal di Roma, (ieri, ndr) ha lanciato uova contro la sede nazionale di Pro Vita & Famiglia in Viale Manzoni, intonando cori offensivi come ‘Pro Vita, Pro Vita, vaffa…’». Questa la denuncia della Onlus in una nota, che poi ha ricordato come l’episodio sia il diciottesimo atto vandalico contro la sede negli ultimi 4 anni. Un gesto è motivato da odio politico.

«Che si tratti di manifestare per l’ambiente, la pace, la violenza di genere o altro, per la sinistra ogni occasione è utile per aggredirci, questa pericolosa escalation deve finire», ha affermato il presidente Antonio Brandi. Inoltre, l’organizzazione ha pubblicato sui social un video dei manifestanti che intonano gli insulti mentre passano davanti al circolo, mostrando i danneggiamenti subiti per colpa delle uova.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pro Vita e Famiglia (@provitaefamiglia)

Pro vita denuncia: “I militanti di Pd e Cgil hanno lanciato uova e ci hanno insultati”

«Chiediamo a Elly Schlein e a Maurizio Landini di condannare il vergognoso episodio – prosegue il comunicato di Pro vita – commesso da militanti che sventolavano le bandiere del Partito Democratico e della Cgil». Poi hanno lanciato un appello al governo e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «ribadiamo la richiesta di innalzare urgentemente le misure di sicurezza necessarie a garantire la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero minacciata anche in Italia, come abbiamo denunciato anche con una petizione popolare lanciata a seguito della brutale uccisione negli Usa dell’attivista pro life Charlie Kirk, sottoscritta da oggi da più di 20.000 cittadini».

Tra le bandiere sventolate dai manifestanti c’erano anche quelle della Palestina e dei Giovani democratici, il movimento giovanile del Pd. Ma non solo, perché qualcuno dei presenti aveva in mano anche lo stendardo arcobaleno con la scritta “Pace”. A quanto pare, i presunti contestatori pacifisti non sono poi così tranquilli. Anzi, non lo sono affatto.