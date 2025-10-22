Milano, morta la donna accoltellata alla gola. Arrestato l’ex marito: si chiama Luigi Morcaldi. Tradito dal cellulare

Il tragico epilogo

C’è una svolta nell’accoltellamento di Luciana Ronchi, avvenuto questa mattina a Milano. E’ stato fermato al parco Nord Luigi Morcaldi, 64 anni, l’uomo accusato del tentato omicidio della moglie, colpita con più coltellate sotto al sua abitazione in via Grassini a Bruzzano, alla periferia nord di Milano. Morcaldi è stato arrestato dalla Polizia locale di Milano all’interno del Parco Nord di Milano nel tardo pomeriggio di oggi. Era in fuga dalle 10 di questa mattina, quando si è presentato sotto casa dell’ex moglie in via Grassini, ha aspettato che scendesse e, con ancora il casco in testa per nascondersi, l’ha accoltellata al viso e al collo, prima di risalire sullo scooter e scappare via. La moto – a quanto si apprende – era stata individuata dalla Polizia locale parcheggiata a poca distanza dal Parco Nord. Così come l’auto di Morcaldi.

Il tentato femminicidio di Luigi Morcaldi

Morcaldi, accusato di avere tentato di uccidere l’ex moglie Luciana Ronchi, è stato rintracciato attraverso il segnale del suo telefono. A quanto si apprende da fonti giudiziarie, gli investigatori hanno trovato l’auto dell’uomo e poi hanno ‘agganciato’ il suo telefono che ha riacceso dopo averlo tenuto spento per qualche ora. Il coltello col quale avrebbe cercato di ammazzare l’ex moglie è stato trovato in un cestino della spazzatura nel parco poco distante da via Grassini, dove e’è avvenuto il tentato delitto.

Nel 2022 i poliziotti intervennero per una lite in famiglia nell’abitazione dove vivevano Luciana Ronchi e l’allora marito, che già gestore di un bar, era disoccupato. I due avevano un figlio, ora al capezzale della madre in ospedale. Sono state le persone presenti che hanno riconosciuto l’ex marito nell’aggressore a chiamare i soccorsi per la donna riversa sotto casa e apparsa subito in gravissime condizioni. I vigili di quartiere sono prontamente intervenuti.