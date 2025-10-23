Migranti, Meloni presiede la riunione a Bruxelles: pressing su rimpatri, Paesi sicuri e soluzioni innovative (video)

Al Consiglio europeo

Subito al lavoro la premier Meloni appena giunta a Bruxelles. Prima riunione da lei convocata a margine del summit, insieme ai Primi Ministri danese e olandese, Mette Frederiksen e Dick Schoof. Dai suoi profili social la premier spiega: “Abbiamo ospitato una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri più interessati al tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio. Insieme a noi e alla Commissione europea, hanno preso parte all’incontro anche Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia e Svezia”. Tanti i paesi interessati da tempo alla linea italiana per il contrasto all’immigrazione illegale. Tema che si sta facendo urgente in Europa. E infatti “la Presidente von der Leyen ha illustrato i principali filoni di lavoro – scrive Meloni postando il video dei lavori- : in particolare la necessità di accelerare ulteriormente i negoziati relativi al Regolamento rimpatri e alla lista Europea di Paesi di origine sicuri”. L’Italia c’è come sempre e sul tema è stata apripista.

Tavolo europeo sui migranti, Meloni: “La prossima il 5 novembre”

“Oltre a confermare l’impegno dell’Italia sul fronte delle soluzioni innovative, mi sono soffermata sugli aggiornamenti in merito al lavoro in corso sul tema della capacità delle Convenzioni internazionali di rispondere alle sfide della migrazione irregolare e sulle prossime iniziative previste”. L’impegno è quello di una sorta di tavolo permanente: “Una riunione a livello funzionari avrà luogo a Roma il 5 novembre – annuncia Meloni per proseguire il lavoro comune”.