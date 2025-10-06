Mai dire Segre. La Pro Pal Albanese scappa dallo studio, FdI l’attacca: “Un gesto vergognoso” (video)

La sceneggiata in tv

“Sono d’accordo con Liliana Segre, quello che sta accadendo a Gaza non è un genocidio”, ha detto a un certo punto Francesco Giubilei, direttore scientifico Fondazione Alleanza Nazionale. In quello stesso momento, durante la puntata della trasmissione di La7 “In Onda”, la relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi occupati Francesca Albanese si è alzata e ha lasciato lo studio. “ Devo andare, ho un altro appuntamento “, ha detto Albanese per giustificare la strana coincidenza.

“Una scena vergognosa”, ha subito commentato Giubilei. Luca Telese, conduttore insieme a Marianna Aprile, ha spiegato che era già stato concordato che Albanese lasciasse il programma prima della fine. Ma chi gli crede?

Il video della “fuga” della Albanese quando si cita Liliana Segre

“Quello che è accaduto ieri sera durante una trasmissione televisiva è incredibile e vergognoso, il video conferma tutto. Quando il giornalista Francesco Giubilei, nel suo intervento, ha espresso condivisione per le opinioni espresse dalla senatrice Liliana Segre, Francesca Albanese ha manifestato vivo sdegno, si è alzata e se ne è andata. Siamo indignati per questo vile gesto, segno evidente di intolleranza e di mentalità antisemita”, dicono i senatori di Fratelli d’Italia componenti della commissione per il contrasto a fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, Lucio Malan, Ester Mieli, Carmela Bucalo, Marco Scurria, Raffaele Speranzon e Giulio Terzi.

“Alla senatrice Segre va il nostro abbraccio affettuoso e l’impegno di continuare a batterci contro ogni forma di antisemitismo. Ci auguriamo che tutte le forze politiche prendano le distanze da un gesto così offensivo e simbolicamente violento, particolarmente grave venendo da persona che ha larghissimo spazio sui mezzi di informazione”, concludono.