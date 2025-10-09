L’ultima gaffe della Albanese: da irpina offende i napoletani dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli

Il video

Un post ironico di Angelo Forgione, scrittore e meridionalista napoletano, svela l’ultima gaffe della Pro Pal Francesca Albanese, ma stavolta non c’entrano le frasi contro Liliana Segre. Nel corso di un incontro pubblico la referente dell’Onu per la Palestina si è lasciata andare a un commento ironico che ironico non era sui napoletani, lei originaria di Ariano Irpino e recentemente destinataria della cittadinanza onoraria del Comune di Napoli. “Per Gaza sono scesi in strada di notte anche i milanese, che in genere, a differenza dei napoletani, hanno ben presente che la mattina presto devono alzarsi per andare a lavorare…”.

“Dispiace vedere Francesca Albanese mettere un becero stereotipo sui napoletani dentro un argomento drammatico come la tragedia palestinese. Dalla commozione alla risata in un amen. Magari è troppo coinvolta nella sciagura mediorientale per avere la sensibilità di capire che la disoccupazione meridionale è altro tipo di dramma su cui non è il caso di scherzare. E forse conosce meglio Gaza di Napoli, e non sa che gli impiegati napoletani si svegliano presto esattamente come quelli di Milano, dove gli emigranti partenopei sono tanti e fanno pure la fortuna dei capi del personale che ne apprezzano la proverbiale brillantezza. Forse neanche sa, la Albanese, che se a Milano c’è più gente impiegata, e quindi più gente che si sveglia all’alba, a Napoli cè n’è più che a Milano a lavorare di notte nella ristorazione, talvolta senza contratto e con paghe da fame. Già, la fame, quella che si rischia di soffrire a Milano se si prova a sedersi a un ristorante dopo le ventidue”, scrive Forgione.

Francesca Albanese offende i napoletani, il video