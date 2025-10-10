L’ultima di Orsini: “Fermare la guerra era un gioco da ragazzi”. Ridicolizzato da Belpietro, Delmastro e sui social (video)

Su Rete4

«Trump viene magnificato ma, a mio giudizio, in maniera errata perché fermare questa guerra era un gioco da ragazzi!»: a pronunciare questa frase Alessandro Orsini, il sociologo dalle simpatie filorusse che in onda su Rete 4 cerca di ridimensionare la portata dell’accordo di pace ottenuto da Donald Trump.

Delmastro replica a tono: tutto il mondo è d’accordo tranne la sinistra italiana

Una frase che lascia esterrefatti gli ospiti in studio, a cominciare dal conduttore Paolo Del Debbio per proseguire con il direttore de La Verità Maurizio Belpietro. Secondo voi Trump si è mobilitato per la Flotilla e per i cortei pro-Pal, commenta con sarcasmo il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che replica a tono a Orsini. «Albanese che ci spiega che è una pace inaccettabile, quando tutto il mondo arabo è d’accordo» e «abbiamo Hamas che tratta, l’Iran che dice va bene. E poi abbiamo l’ultimo dei pasdaran italiani contraria perché dice che mancano le pentole». Delmastro è convinto invece che oggi l’Italia sia «spaccata in due» tra chi sostiene il piano di pace e «l’Italia dei flottiglianti, degli amici di Hamas, dei pro-Pal, un’Italia che scende in piazza per sfasciare tutto, un’Italia inaccettabile».

Altrettanto netto Maurizio Belpietro. «In questi anni Onu, Stati Uniti, Europa hanno finanziato la Palestina per decine di miliardi come nessun altro Paese al mondo, per aiutare una popolazione che non è in sofferenza da adesso. Quindi voi immaginatevi. Negli ultimi trent’anni sono stati stanziati almeno 50 miliardi per la Palestina. La ricostruzione si fa con i soldi che davamo già da prima. Dopodiché – conclude il direttore de La Verità – che fosse così facile far finire questa guerra, io non credo».

“L’Europa, gli Stati Uniti, l’ONU… hanno finanziato la Palestina come nessun altro paese al mondo!” Maurizio Belpietro a #drittoerovescio pic.twitter.com/OwEgx5mnAy — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 9, 2025

Il mezzuccio di Orsini: video del giorno dopo contro Delmastro e Belpietro

Il professore ha proseguito il match con l’esponente di Fratelli d’Italia anche sui social. In queste ore ha postato un commento velenoso contro il suo interlocutore. «Ieri sera ho incontrato Andrea Delmastro a “Dritto e Rovescio” Rete 4. Non mi era mai capitato di conoscere una persona che non capisse niente al cento per cento. P. S. Questa sera presenterò “Gaza-Meloni” a Firenze, teatro dell’Affratellamento, alle ore 21».

Orsini travolto dai commenti social: peggio della Albanese

Ma anche sui social fioccano i commenti al professore dopo la figuraccia in tv e i commenti oscillano tra lo sberleffo e l’indignazione. Eccone alcuni particolarmente rappresentativi del sentiment della rete.

Alberto Galli

«Ma sei meraviglioso! Ma io ti voglio tutti i giorni in tv! “Trump..la guerra era semplice da fermare..grazie ai manifestanti di livorno che hanno avuto un ruolo determinante per convincere Trump..” Ma sei fantastico! Tutti i giorni in tv! Dai che organizzo gruppi per sentirti che ci ammazzi di risate! Un alienato! Altro che sociologo..un perfetto i….a! Ma da che buco sei saltato fuori? Ma sei anche “meglio” della Albanese! Rinchiudetelo»

Giampiero Cannella

«Orsini sta male, curatelo»

Max Palmulli

«Questo al massimo può fare il professore di educazione fisica!»

Francesco Colombo commenta: «Orsini parla come la Albanese, ma con ancora più arroganza accademica: entrambi incapaci di riconoscere che la pace, per quanto imperfetta, è sempre meglio del massacro. Questi pseudo-intellettuali amano le tragedie perché senza conflitti non avrebbero più nulla da raccontare né da accusare».