Luca Bottura (per la prima volta) ci ha fatto ridere: che autogol nella smania di attaccare il Secolo

Figuraccia sulla Remuntada

Luca Bottura ha dedicato a noi del Secolo d’Italia, l’ennesimo post bilioso e saccente. E come capita spesso ai saccenti, ha rimediato una figura barbina. Lo ha fatto su X (ma non doveva abbandonarlo con l’arrivo di Elon Musk?). Un post che non meriterebbe neanche una replica, perché ironizza sul termine a suo dire sbagliato, di “Remuntada”, citato nel titolo di un nostro articolo.

A Bottura non rispondiamo praticamente quasi mai per un motivo pratico, i commenti dei nostri lettori sono sempre preceduti dalla domanda: Bottura, chi? Alcuni iniziano con l’attaccare il povero chef stellato (Bottura Massimo) che, effettivamente, dopo aver mostrato sui social la sua ricetta della pasta e fagioli “molecolare“, qualche improperio potrebbe meritarlo davvero. Ma questo è un altro articolo.

Bisogna spiegare ogni volta che non si tratta di quel Bottura, ma del giornalista e autore radio-tv. Lui fa di tutto per farsi notare, per ingaggiare polemiche, ma con risultati modesti. Resta il fatto che, quando c’è da polemizzare con Lilli Gruber, Marco Travaglio o Corrado Augias da noi c’è la fila. Se bisogna rispondere invece a Bottura (Luca, non Massimo) qui al Secolo non si trova mai un volontario.

Stavolta, però, si è deciso che era il caso di replicare, almeno per ringraziarlo del buonumore che ha regalato a tutti noi con il suo maldestro post. Ciononostante, anche stavolta volontari: zero. Abbiamo dovuto ricorrere, come nei western di una volta, con il metodo della paglia più corta. Purtroppo è toccata al sottoscritto.

Per fare prima si potrebbero copia-incollare le risposte degli utenti su X. Quasi tutte impeccabili: eccone un paio.

«Entrambe le forme sono corrette: “remontada” è la versione in castigliano, mentre “remuntada” è la versione in catalano: “il bue che dice cornuto all’asino”, la saggezza dei proverbi! Per chi nasce nella dotta Bologna, la città con l’università più antica dell’occidente, poi..»

«Qual è il termine giusto? Tutti e due: in catalano è remuntada, in castigliano remontada. Scegliete voi ma prima di dare dell’ignorante ad altri, meglio informarsi»

Luca Bottura ora per coerenza deve insultare i colleghi de La Stampa

A proposito, c’è da aggiungere che anche La Stampa, come il Corriere della Sera, Repubblica e altri quotidiani, hanno usato e usano il termine “Remuntada” come noi del Secolo d’Italia. Aspettiamo quindi lezioncina impartita anche agli altri giornali, inclusa la testata dalla quale Bottura prende lo stipendio. Scommettiamo che non arriverà mai?

A corollario, alcuni articoli della Treccani dedicati ai termini calcistici stranieri, che includono appunto anche “Remuntada“. Sarà attendibile per il partigiano Bottura? Non si può mai dire, visto che è stata fondata da quel “fascista” di Giovanni Gentile.

C’è da aggiungere che Bottura, per noi del Secolo, è diventato come il mitico Communardo Niccolai, il difensore del Cagliari passato alla storia per le autoreti. Ma soprattutto è riuscito in un’impresa che lo deve rendere fiero: finalmente ci ha fatto ridere. Quindi, grazie a Bottura e ai suo autogol (o autogoal). A lui la scelta del termine che più gli aggrada.