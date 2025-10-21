Lo scivolone “hitleriano” della candidata palestinese-napoletana di Avs. Dopo la bufera le scuse e l’imbarazzo di Bonelli e Fratoianni

Dopo Soumahoro e Salis

Il minimo che si possa dire è che suscita facili ironie. È lei stessa a mettersi nei guai con quello slogan elettorale “‘na palestinese napulitana” con tanto di sfondo con il golfo e il Vesuvio modello cartolina. Parliamo dell’ultima creatura uscita dal cilindro di Avs per le elezioni in Campania. Lei è Souzan Fatayer, nata in Palestina e residente a Napoli da decenni. La candidata dalla coppia Fratoianni-Bonelli è la prima a mescolare sui suoi profili social causa palestinese, verve partenopea, frasi anti-sioniste, citazioni di Maradona e souvenir vari. Dietro la foto con un enorme cuore nero con i colori della bandiera palestinese (e la scritta my heart is with Palestine), non è nuova a gaffe e scivoloni da brivido

Il post filo-hitleriano della candidata palestinese-napulitana

L’ultima ‘macchia’ la scopre il Tempo e getta un’ombra inquietante sulla sua candidatura. La palestinese con il cuore napoletano a settembre ha condiviso sui social un post filo-hitleriano (poi cancellato) che oggi imbarazza non poco la coppia di leader di Avs suscitando le dure condanne della comunità ebraica. “Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitlter”. È la inquietante didascalia condivisa da Souzan Fatayer, insieme al video in cui si vede l’ex ambasciatore israeliano Dror Eydor che a Stasera Italia, dice “Bisogna distruggere Gaza”.

Mentana chiede a Fratoianni e Bonelli di ritirare la candidatura

Tra i primi a reagire alla notizia Enrico Mentana, che sui suoi social tira in causa direttamente Fratoianni e Bonelli. “Dovrebbero spiegare come sia possibile candidare una persona che scrive, o condivide, qualcosa di così orribile. I leader di Avs sono due persone per bene. Mi parrebbe saggio che ritirassero la candidatura”. In mattinata arriva anche la nota di Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica: “Siamo esterrefatti nell’apprendere che Avs candida Souzan Fatayer alle elezioni campane. Chiediamo formalmente a Bonelli e Fratoianni di ritirare la candidatura di questa docente dalle loro liste. Lo facciano in nome dell’antifascismo a cui spesso si richiamano, che non può scendere a compromessi con chi usa parole da fascista e antisemita”.

FdI: Avs faccia chiarezza sulle posizioni del partito

Anche FdI denuncia il fattaccio e chiede che Alleanza Verdi Sinistra prenda le distanze. “Faccia chiarezza e, laddove le notizie fossero confermate, valuti provvedimenti immediati verso Souzan Fataye. Veri e propri deliri contro gli ebrei, che sarebbero stati pubblicati sui social e ricondotti alla Fatayer. Violenze inaccettabili e discriminazioni incompatibili con la nostra democrazia. I vertici del partito visionino rapidamente, se non lo hanno ancora fatto, il profilo Facebook chiamato in causa e chiariscano le posizioni del loro partito. Pretendiamo che non ci sia alcuna forma di ambiguità verso l’antisemitismo”, Così Augusta Montaruli, vicepresidente di FdI alla Camera.

Le scuse della candidata: ripudio l’Olocausto e dico ‘mai più’

A metà pomeriggio arrivano le scuse della candidata e la professione di fede contro il genocidio ebraico. “Tempo fa – spiega Fatayer – ho condiviso sul mio profilo personale un video contenente le vergognose dichiarazioni dell’ex ambasciatore israeliano in Italia, che parlava apertamente di sterminio nei confronti dei cittadini di Gaza. Commettendo una disattenzione ho condiviso il video senza avere letto la caption che lo accompagnava — cosa frequente nei reel su Facebook, dove il testo non è direttamente visibile. È quindi doveroso chiarire che ripudio totalmente le parole riportate nella caption del video. L’Olocausto è stata una delle pagine più orribili della storia dell’umanità, e come tutti, continuo a dire con convinzione: mai più”.

Bonelli: non sono frasi scritte di suo pugno

“Souzan è ancora a lezione, all’università, quindi ora non può rispondere”, dice Bonelli contattato da il Foglio prima delle dichiarazioni della donna. “Questa è l’ennesima campagna del Tempo contro di noi. Ma vorrei che fosse chiaro che quelle non sono sue parole, sono la didascalia di un video in cui un israeliano dice cose tremende, che ai tempi scioccarono anche me. Certo, ha commesso una leggerezza nel ricondividerlo, ma è diverso dallo scriverlo di proprio pugno”. Quindi non ritirerete la sua candidatura? “Le liste devono ancora essere ufficializzate, vedremo”.