L’antipasto del corteo “pacifista” pro Gaza? Imbrattata con falce e martello la statua di Papa Wojtyla a Roma: “Fascista di m…”

Vergognoso gesto

Gesto vergognoso nelle precedenti il corteo di oggi pomeriggio a Roma a sostegno della causa di Gaza. E’ stata imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II, in piazza dei Cinquecento, a Roma, dove è terminato il presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre. I carabinieri della Stazione di Roma Macao hanno trovato sulla statua la scritta “fascista di merda” e il simbolo di falce e martello. Gli stessi carabinieri hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritte e il ripristino dello stato dei luoghi. Al corteo nazionale ‘Stop genocidio’, promosso dalle comunità palestinesi, prenderà parte la rete che ha sostenuto nei giorni scorsi la Global Sumud Flotilla, tra associazioni, collettivi studenteschi (come Cambiare Rotta e Osa), sindacati e società civile. All’iniziativa di piazza aderisce, tra gli altri, anche l’Anpi.

Imponente il dispositivo di sicurezza per oggi: l’attenzione sarà alta in previsione anche dell’arrivo di antagonisti e centri sociali. “Chiediamo che ogni spezzone del corteo abbia un proprio servizio d’ordine per garantire una presenza autonoma, responsabile e solidale da parte di tutte e tutti”, si legge sui profili social delle associazioni palestinesi promotrici. “Vogliamo che il corteo sia inondato di bandiere palestinesi che caratterizzino l’intera piazza, perché è ciò che ci accomuna tutte e tutti – continuano i promotori – Sono benvenute le bandiere e i simboli delle realtà sindacali, politiche, sociali e associative che nel corso degli ultimi anni si sono mobilitate e schierate al fianco del popolo palestinese, ma chiediamo che la prevalenza sia data a quelle palestinesi: la piazza deve parlare una sola lingua, quella della libertà e della giustizia per la Palestina”.

L’appuntamento a piazzale Ostiense è per le 14.30. Il corteo passerà per viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana. Nella speranza che non scoppi la violenza.