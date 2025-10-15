La trascina sul terrazzo di casa e la uccide: il terribile femminicidio di Pamela sotto gli occhi dei vicini

A Milano

Un uomo di 52 anni ha ucciso a coltellate la compagna 29enne che voleva lasciarlo e poi ha tentato il suicidio. È accaduto martedì sera a Milano, nel quartiere di Gorla. Gianluca Soncin, originario di Biella, si è ferito alla gola, è attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda, non in pericolo di vita. La vittima, invece, si chiamava Pamela Genini ed era originaria di Bergamo. Secondo Skytg24, Soncin ha riferito di averla trascinata sul terrazzo prima di toglierle la vita. A chiedere l’intervento del 112 sono stati i vicini di casa, allertati dalle urla che arrivavano da un appartamento situato al civico 33, in via Iglesias. In seguito, sul posto sono arrivate le volanti della Polizia e i sanitari, ma per la ragazza non c’è stato niente da fare. Al momento, gli agenti stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto.

Per investigare sulla vicenda, la Polizia scientifica è intervenuta con una serie di rilievi nell’appartamento in cui si è consumato il delitto. Sul posto, per coordinare le attività degli inquirenti, è arrivato anche il pm Alessia Menegazzo. L’obiettivo degli agenti è quello di capire cosa sia successo nell’abitazione, ricostruendo la dinamica esatta del femminicidio. Secondo Il Giorno, sembra che alcuni testimoni abbiano visto l’aggressione in diretta mentre erano lontani. In base alle informazioni disponibili, sembra che la donna abbia urlato disperatamente in cerca d’aiuto prima di morire.

Un uomo, che conosceva la vittima e che ha parlato con i poliziotti, ha spiegato di essere al corrente dei rapporti tesi tra i due conviventi e che lei volesse terminare la relazione. Alcuni minuti prima dell’aggressione, Pamela avrebbe chiamato anche l’ex fidanzato per raccontargli quello che stava succedendo. A quanto pare, Soncin si era presentato a casa della donna per convincerla a tornare con lui.