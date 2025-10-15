La lezione dei calciatori del Suriname: i tifosi del Panama suonano per non farli dormire, loro escono e ballano (video)

Contropiede vincente

Ci sono video che valgono come un apologo o pesano più di una fiaba di Fedro dei tempi moderni: prendete la risposta dei calciatori del Suriname ai tifosi del Panama, che sono stati ridicolizzati e mortificati

Arriva da Panama una grande lezione di calcio, di sport, ma soprattutto di vita. Protagonisti i calciatori della nazionale del Suriname, squadra rivelazione delle qualificazioni per i Mondiali di Usa 2026 del girone centroamericana.

You Got Concacaf’d 🇵🇦 🇸🇷 Panamanian fans are signing, chanting, and dancing outside of Suriname’s hotel in an attempt to ‘disrupt’ their opponents. . . Only to have the Suriname National Team join in on the fun. pic.twitter.com/A9tF0xN8Rl — herculez gomez (@herculezg) October 14, 2025

Alla vigilia del match decisivo, o quasi, per le qualificazioni, i tifosi del Panama hanno messo in atto un gesto anti-sportivo che purtroppo in Italia conosciamo bene. Si sono piazzati sotto l’hotel dove dormivano i calciatori del Suriname e hanno iniziato gli schiamazzi con tanto di musiche, fuochi d’artificio, balli e tamburi in un carnevale anticipato.

Una risposta in contropiede da applausi

La lezione dei calciatori del Suriname a chi sa solo tifare contro il video

La reazione dei calciatori del Suriname? In gergo calcistico, è stato uno straordinario e sorprendente contropiede. Anziché chiudersi in camera e sdraiarsi sul letto con il cuscino sulla testa o le cuffie per non ascoltare il fracasso, hanno fatto la cosa più bella e spontanea che si potesse immaginare. Si sono rivestiti, indossando tute e scarpe da ginnastica, e sono usciti dalle loro stanze riversandosi in strada. Ai tifosi panamensi hanno riservato un divertente balletto, a ritmo con la musica che avrebbe dovuto togliere loro il sonno.

Un gesto che li ha premiati anche sul campo: il Panama ha riposato meglio, ma non ha vinto

Hanno così trasformato la contestazione e il boicottaggio meschino, in una meravigliosa festa. Quello che dovrebbe essere il calcio, ricordando che lo sport è prima di tutto un divertimento.

Un gesto che li ha premiati anche sul campo. L’indomani la nazionale del Panama, che pure aveva avuto una notte tranquilla, senza schiamazzi e disturbatori di sorta, non è andata oltre il pareggio contro l’11 del Suriname. Hanno vinto loro. Una meravigliosa lezione di calcio e di vita, a dispetto dei rosiconi e di chi sa solo tifare contro.