La drammatica denuncia di Vittorio Feltri: “Sono stato aggredito in pieno giorno da due delinquenti” (video)

Aggressione choc

Vittorio Feltri è stato aggredito in pieno giorno a Milano da due delinquenti, armati di spray al peperoncino. Soltanto il provvidenziale intervento dei carabinieri avrebbe evitato il peggio. Il fatto è avvenuto alcune settimane fa, ma l’82enne giornalista lo ha rivelato pubblicamente solo domenica 26 ottobre, in diretta su Rete 4.

Recentemente Vittorio Feltri è stato aggredito da due immigrati che hanno provato a spruzzargli in faccia sostanze urticanti ma lui si è difeso!#Fuoridalcoro pic.twitter.com/HuP7XVIifs — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 26, 2025

Il fondatore di Libero ed editorialista del Giornale ha raccontato l’aggressione subita nel corso dell’ultima puntata del programma Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano su Rete 4.

Vittorio Feltri ha spiazzato i telespettatori con una rivelazione che ha lasciato esterrefatto anche Mario Giordano. Feltri ha raccontato con un misto di rabbia e sconcerto l’aggressione: “Mi è capitato 20 o 30 giorni fa al massimo. Sono uscito di casa mia, io ho la scorta per fortuna, mi sono di fronte due individui che avevano già la faccia da delinquenti, uno dei quali ha cercato di spruzzarmi in faccia un liquido”. Con il suo consueto tono schietto e privo di enfasi, ha descritto l’episodio che, come lui stesso ha affermato, “non dovrebbe mai accadere in pieno giorno”, perché saranno state le 10 e mezza del mattino

“Un cazzotto mostruoso…”, Feltri salvato dai carabinieri

«Siccome io non ho un bel carattere, ho reagito e gli sferrato un cazzotto mostruoso. Col sinistro, perché nel destro avevo il bastone. L’ho beccato in pieno, l’ho fatto barcollare, nel frattempo ho raggiunto la macchina e i carabinieri mi hanno portato via». Per poi domandare al pubblico in studio e a casa: «Ma vi sembra una cosa normale che accadano queste cose in pieno giorno?»