Il volley maschile e femminile celebrato da Mattarella e Meloni. “Siete formidabili”. “Ci avete regalato emozioni incredibili”

Dopo gli ori iridati

Il Quirinale e Palazzo Chigi omaggiano le due nazioni reduci dalle strepitose vittorie ai campionati del mondo

Le due nazionali di pallavolo, maschile e femminile, reduci dai trionfi mondiali sono state ricevute oggi prima al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella e poi a Palazzo Chigi, da Giorgia Meloni. Le due compagini, allenate da Fefè De Giorgi e Julio Velasco, hanno conquistato entrambe le medaglie d’oro a distanze di poche settimane nelle due competizioni iridate.

Mattarella: “Siete stati formidabili”

“Siete stati formidabili“, ha detto il Capo dello Stato alle due delegazioni. “Vorrei riprendere il riferimento a un aspetto che ogni tanto viene dimenticato – ha poi aggiunto Mattarella – i sacrifici, le difficoltà, le rinunce, la pressione che si avverte, gli affetti personali a distanza: è un prezzo che si paga, un sacrificio alto. Questo viene affiancato dalla passione che è la base del successo, ma tutto quello che c’è dietro non va mai dimenticato. C’è poi un’altra ricompensa ai sacrifici, oltre a successi e medaglie, quella di avere esortato e incoraggiato tanti bambini e ragazzi ad avvicinarsi alla pallavolo ed è un contributo grande e importante per il nostro Paese”, ha concluso Mattarella.

A Palazzo Chigi

Dopo l’incontro al Quirinale, le nazionali di pallavolo femminile e maschile vincitrici dei rispettivi Campionati del mondo sono arrivate a palazzo Chigi per essere ricevute dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accolti da un’ovazione dei tifosi all’esterno. Fefè De Giorgi, il ct delle azzurre, ha fatto un paragone tra sport e politica.

La premier ha accolto gli atleti ringraziandoli per “le straordinarie emozioni” regalate agli italiani e per “aver portato i colori dell’Italia in cima al mondo”. Meloni ha stretto la mano a ciascun giocatore, scherzando con gli azzurri sulla loro altezza (“non mi vorrei avvicinare, che faccio una figuraccia…”), e ha poi mostrato il Tricolore conservato a Palazzo Chigi: “Questo è il Tricolore originale che teniamo qui, per il quale voi avete combattuto e noi abbiamo tifato”.

“Lo sport ha una cosa che è il rispetto dell’avversario. A volte, guardando un po’ le beghe politiche, mi sembra si perdano dietro a tante cose di cui alla fine si può fare a meno”. Presenti all’incontro, insieme alla Premier il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Nel corso della cerimonia – informa la Fipav -, la capitana Anna Danesi e il vicecapitano Simone Anzani hanno consegnato a Giorgia Meloni le maglie e il pallone autografati da tutti gli atleti. La Premier, da parte sua, ha invece donato due tricolori a ciascuna nazionale.

Velasco su Meloni: “Ci ha dedicato tempo, il governo lavora”

“Ci ha ringraziato e fatto i complimenti, ci ha detto che siamo stati bravissimi, dobbiamo continuare così e magari vincere ancora…”. Il ct dell’Italvolley donne Julio Velasco, esce a piedi da palazzo Chigi dopo l’incontro degli azzurri della pallavolo maschile e femminile reduci dalla vittoria ai mondiali con la premier Giorgia Meloni. Velasco rivela che la presidente del Consiglio ha esortato i campioni della nazionale a continuare su questa strada per ottenere altre vittorie.

‘‘Mi ha già meravigliato e fatto piacere -rivela il ct azzurro- che la premier Meloni abbia trovato il tempo e il modo di vederci, visto che stava discutendo la legge di bilancio. Il governo sta lavorando”.

Buonfiglio: “Onoriamo le sorelle e i fratelli d’Italia”

“Sta crescendo una generazione straordinaria”, ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni. In prima fila ci sono campionesse e campioni del mondo, anche se alcuni e alcune mancano a causa degli impegni con i club, come il capitano della nazionale maschile Simone Giannelli. “Lo sport italiano è vincente su tutti i campi. Oggi abbiamo qui le sorelle e i fratelli d’Italia. Una cosa straordinaria“, ha aggiunto Buonfiglio.