Il video choc del consigliere Pd di Milano che esalta Hamas: “Socialista o islamista, la lotta armata è sempre legittima”

FdI: frasi farneticanti

«La lotta armata è sempre legittima, sia essa socialista o islamista. Ripetiamo insieme: la Lotta armata su territorio illegalmente occupato è legittima sulla base del Diritto Internazionale, dalla Carta ONU del 1945 alle Sentenze della Corte di Giustizia Internazionale». Inizia così il video farneticante di un consigliere del Pd del Municipio 7 di Milano. Alessandro Corti, diffuso su Facebook.

Il video di Alessandro Corti sui social

«Io l’ho capito che a tutti voi razzisti – prosegue il consigliere Pd di Milano – parte l’embolo appena sentite parlare in arabo… subito islamista di qua e di là. Hamas non è uguale all’Isis. Vi intortano perché siete ignoranti poi uno può essere d’accordo o meno a livello politico con Hamas, ma questo non significa delegittimare la lotta armata. Questa è legale dal punto di vista internazionale».

De Corato: il Pd condanni le dichiarazioni del consigliere del Municipio 7 di Milano

«Lasciano esterrefatti – attacca il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato – le dichiarazioni di Alessandro Corti, consigliere Pd del Municipio 7 di Milano, che sul proprio profilo Instagram ha rilasciato dichiarazioni relative alla legittimità della lotta armata e di Gaza. Occorre ricordare che Milano, da ottobre 2023, è diventata la città più antisemita d’Italia, dove ogni fine settimana e spesso anche nei giorni feriali, si tengono cortei e manifestazioni pro-Pal e pro-Hamas. In queste manifestazioni che da due anni si sono tenute tutti i sabati o domeniche della settimana, ci sono state sempre urla, insulti, slogan e scritte contro Israele, contro la Comunità Ebraica e nei confronti del Governo Italiano».

“Dichiarazioni farneticanti, il centrosinistra si dissoci”

«Si sono verificate in più circostanze, inoltre, anche violenze nei confronti di decine di donne e uomini delle Forze dell’Ordine con ferimenti di questi ultimi al seguito, come in Stazione Centrale il mese scorso. Ecco, in un clima milanese e già di per sé allarmante, mancava solamente il Consigliere del Pd che istigasse e fomentasse l’odio verso il popolo israeliano, prendendo chiaramente le difese di Hamas. A quasi un giorno di distanza da queste farneticanti dichiarazioni, ci chiediamo come facciano il Partito Democratico e gli altri leader del centrosinistra, a rimanere in silenzio anche in questo caso senza prendere alcun tipo di posizione».